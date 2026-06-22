" الإماراتي لكتب اليافعين" يختتم مشاركته في معرض بكين للكتاب

الشارقة في 22 يونيو / وام /اختتم المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، مشاركته في الدورة الثانية والثلاثين من معرض بكين الدولي للكتاب 2026

وعرض المجلس خلال مشاركته 22 كتاباً صامتاً باللغة العربية منها 12 عنواناً من دولة الإمارات و10 عناوين من مختلف أنحاء العالم العربي قدمت للجمهور باعتبارها نماذج من السرد البصري .

وقالت مروة العقروبي رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين:" جاءت مشاركتنا في معرض بكين انطلاقاً من إيماننا بأهمية الحضور الفاعل في المنصات الثقافية العالمية التي تجمع صنّاع الكتاب والناشرين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم وقد حرصنا على تسليط الضوء على الكتب الصامتة لما تمتلكه من قدرة استثنائية على تجاوز الحدود اللغوية والثقافية وإيصال الحكايات إلى القراء أينما كانوا كما شكّل المعرض فرصة لبناء علاقات مهنية تسهم في توسيع آفاق التعاون وتبادل المعرفة وتعزز دور أدب الطفل في ترسيخ قيم الحوار والتفاهم بين الشعوب".