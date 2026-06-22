طرق دبي ترفع استراحات سائقي التوصيل إلى 23 خلال صيف 2026

دبي في 22 يونيو /وام/ أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تخصيص 23 موقعاً في محطات الحافلات والمترو كاستراحات مؤقتة لسائقي دراجات توصيل الطلبات في مختلف المناطق الحيوية بالإمارة، بزيادة 53% مقارنة بعدد الاستراحات المخصصة خلال عام 2025، وذلك دعماً لمبادرة حماية العمال من الإجهاد الحراري خلال فترة الصيف.

وأوضحت الهيئة، أن المبادرة تتماشى مع قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً وحتى الثالثة مساءً خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، وفق توجهات وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وأكدت أن توفير الاستراحات المؤقتة لسائقي دراجات توصيل الطلبات جاء بالتنسيق مع الجهات المعنية وشركائها، حيث تمت إضافة 8 مواقع جديدة هذا العام إلى المبادرة، مقارنة بـ15 موقعاً خلال العام الماضي، لمواكبة النمو المتزايد لقطاع توصيل الطلبات في الإمارة.

وأضافت أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية وتقليل مخاطر الحوادث على الطرق، وتعزيز جودة الحياة وسبل الراحة لسائقي الدراجات خلال فترة انتظارهم للطلبات الجديدة، إلى جانب رفع مستوى سعادتهم وتشجيعهم على الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور.

وذكرت أن المواقع التي تم تخصيصها هذا العام تشمل عدداً من محطات الحافلات والمترو في مناطق حيوية بالإمارة، من بينها محطة حافلات سوق الذهب، ومحطة حافلات السطوة، ومحطة حافلات الجافلية، ومحطة حافلات القصيص، ومحطة حافلات الكرامة، ومحطة مترو الراشدية، ومحطة مترو الفرجان، ومحطة مترو DMCC، ومحطة مترو برجمان، ومحطة مترو ابن بطوطة، ومحطة مترو اتصالات، بما يضمن استفادة أكبر عدد من سائقي دراجات توصيل الطلبات خلال فترة المبادرة.