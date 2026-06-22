اتفاقية تعاون بين الفجيرة للموارد الطبيعية وجامعة الفجيرة

الفجيرة في 22 يونيو /وام/وقّعت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية اتفاقية تعاون مع جامعة الفجيرة، بهدف تعزيز الشراكة بين الجانبين في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية.

وأكد سعادة الدكتور سليمان الجاسم رئيس جامعة الفجيرة،أن الشراكات النوعية بين الجامعات والمؤسسات الوطنية أصبحت ضرورة استراتيجية لتسريع وتيرة التنمية وبناء القدرات الوطنية القادرة على المنافسة في عالم سريع التغير. ومن هذا المنطلق، تأتي الاتفاقية لتجسد رؤيتنا في تحويل المعرفة إلى أثر، والبحث العلمي إلى حلول عملية تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتمكين الكفاءات الإماراتية من الإسهام الفاعل في تحقيق تطلعات الدولة نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.

وأكد سعادة المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن الشراكة مع جامعة الفجيرة تمثل إضافة نوعية لجهود المؤسسة في الاستثمار بالعنصر البشري ودعم البحث العلمي، مشيراً إلى بناء جسور التعاون مع المؤسسات التعليمية

يشكل ركيزة أساسية لإعداد أجيال تمتلك المعرفة والخبرة اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في مختلف القطاعات الحيوية.

وقال إن المؤسسة ماضية في بناء شراكات استراتيجية تسهم في تأهيل الكوادر الوطنية وتطوير قدراتها، بما يدعم تنافسية قطاع الموارد الطبيعية ويواكب تطلعات الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.