نادي جزيرة ياس الصيفي يستقبل الأطفال ببرنامج حافلة

أبوظبي في 22 يونيو/ وام/ أعلنت جزيرة ياس أبوظبي، عن عودة النادي الصيفي ليقدم للأطفال من عمر 7 إلى 13 عاماً برنامجاً يمتد على مدار سبعة أسابيع، يجمع بين الأنشطة الترفيهية والتجارب التعليمية والمغامرات التفاعلية في أبرز الوجهات والمعالم الترفيهية في الجزيرة .

وتم تصميم النادي لتنمية روح الفضول والإبداع والعمل الجماعي لدى المشاركين.

وإلى جانب البرنامج اليومي الحافل بالمغامرات والأنشطة، سيحصل الأطفال على وجبة غداء يومية وحقيبة مخصصة تضم مجموعة من الهدايا والتذكارات الحصرية الخاصة بنادي جزيرة ياس الصيفي.