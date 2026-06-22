جامعة زايد تنظم برنامجاً ميدانياً لطلابها في تايلاند حول البيئة والاستدامة

أبوظبي في 22 يونيو / وام / نظمت جامعة زايد برنامجاً ميدانياً مكثفاً في مملكة تايلاند بمشاركة طلبة ماجستير العلوم في البيئة والاستدامة، ضمن رؤية الجامعة لتعزيز التعليم التطبيقي وربط المعرفة الأكاديمية بالتحديات العالمية.

ويأتي البرنامج ضمن توجه الجامعة نحو تعزيز التعليم القائم على التطبيق العملي وربط المعرفة الأكاديمية بالتحديات البيئية المختلفة، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية متخصصة قادرة على الإسهام في دعم مسارات الاستدامة في دولة الإمارات والمشاركة في تطوير حلول بيئية مبتكرة على المستويين الإقليمي والعالمي بما يعكس توجه الجامعة نحو إعداد كفاءات وطنية قادرة على الإسهام في تحقيق أولويات الاستدامة في دولة الإمارات ورؤية “نحن الإمارات 2031”.

وشهد البرنامج تطبيقاً ميدانياً متكاملاً في بيئات حضرية وساحلية وبحرية، حيث عمل طلبة الدراسات العليا على تحليل النظم البيئية ودراسة التحديات المرتبطة بها ضمن سياقات تطبيقية متنوعة، وقاموا بزيارة جامعة تشولالونغكورن والتي تعد إحدى أعرق الجامعات البحثية في مملكة تايلاند، وذلك للمشاركة في جلسات علمية مشتركة مع باحثين وطلبة دراسات عليا، والاطلاع على مرافقها البحثية المتقدمة، بما أسهم في تعزيز تبادل المعرفة وتوسيع آفاق التعاون الأكاديمي في مجالات البيئة والاستدامة.

كما قدّم الأستاذ بالجامعة الدكتور جيمس تيري محاضرة علمية متخصصة بعنوان «إعادة تقييم الفيضانات التاريخية الكبرى في بانكوك لفهم مخاطر الفيضانات البحرية المستقبلية»، تناولت انعكاسات التغير المناخي على المدن الساحلية وسبل تعزيز قدرتها على التكيف، تلاها تنفيذ مشروع ميداني لتقييم الأثر البيئي في وسط المدينة شمل تحليل جودة الهواء واستدامة منظومة النقل الحضري.

واختُتم البرنامج بعروض قدمها الطلبة استعرضوا خلالها نتائج دراساتهم الميدانية وما اكتسبوه من معارف ومهارات تحليلية خلال البرنامج، بما يعكس مستوى التقدم في جاهزيتهم العلمية والبحثية للتعامل مع القضايا البيئية المعقدة.