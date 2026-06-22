"إقتصادية رأس الخيمة" تستضيف "عافيتي بخير" الطبية

رأس الخيمة في 22 يونيو / وام / إستقبلت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، الحملة الطبية المتنقلة "عافيتي بخير"، التي تنظمها دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة بالتعاون مع مستشفى رأس الخيمة.

وشملت الحملة تقديم مجموعة من الفحوصات الطبية الشاملة والاستشارات الصحية المتخصصة، بهدف الاطمئنان على الحالة الصحية للموظفين والكشف المبكر عن بعض الأمراض والمشكلات الصحية، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية اتباع أنماط حياة صحية.

واستفاد من الحملة أكثر من 112 موظفاً ومتعاملاً .

وأوضحت أحلام عبد الرحمن المنصوري مديرة قسم الموارد البشرية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن استضافة الحملة تأتي ضمن التزام الدائرة بتعزيز صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين، وتوفير المبادرات التي تسهم في ترسيخ مفاهيم الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة والإنتاجية والرفاه المجتمعي.

وحققت الحملة نسبة رضا بلغت 98%.