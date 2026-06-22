الشارقة تعرض خبراتها العالمية في صناعة النشر في "بكين الدولي للكتاب 2026"

الشارقة في 22 يونيو / وام /اختتمت هيئة الشارقة للكتاب، مشاركتها في معرض بكين الدولي للكتاب 2026 حيث قدم تجربة ثقافية متكاملة عرّفت الجمهور والناشرين والمهتمين بالهوية الإماراتية في الأدب والفنون والتراث وصناعة النشر .

وقال سعادة أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي للهيئة: يكتسب حضور هيئة الشارقة للكتاب في معرض بكين الدولي للكتاب هذا العام أهمية مضاعفة، إذ يأتي ضمن مشاركة الإمارات ضيف شرف في دورة تؤكد عمق العلاقات الثقافية الإماراتية الصينية ، مشيرا إلى إن الهيئة إذ تنقل صوت المبدع والناشر الإماراتي والعربي في هذا المحفل فإنها تستند إلى رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي جعل الكتاب أداة معرفة وتواصل مع الشعوب بما يعزز دور الإمارة في دعم الثقافة العربية وتمكينها من الوصول إلى منصات العالم.

وأضاف:" تمنحنا توجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، دافعاً لتطوير حضور الهيئة الدولي وفق رؤية مؤسسية تقرأ تحولات النشر من زاوية الاستثمار المعرفي والشراكات طويلة الأمد فالسوق الصينية اليوم مؤثرة في النشر الرقمي وصناعة المحتوى وحقوق الملكية الفكرية وحضور الشارقة فيها يراكم خبرة جديدة ويوسع شبكة الناشرين ويحوّل العلاقات الثقافية إلى فرص تعاون ذات أثر مستمر".

وعززت الهيئة حضورها المهني في المعرض بتنظيم ثلاث جلسات تناولت تكامل منظومة النشر في الشارقة من البنية التحتية والطباعة والتوزيع إلى إدارة الحقوق ودور الوكالات الأدبية في دعم المؤلفين والناشرين.

واستعرضت جلسة "مدينة الشارقة للنشر: منصة عالمية لنمو صناعة النشر" دور المدينة في تمكين الناشرين من التوسع عالمياً عبر خدمات متقدمة تشمل الطباعة عند الطلب والتوزيع الدولي بمشاركة سيف السويدي مدير مدينة الشارقة للنشر وشي يانغ (هيفا) مديرة منشورات "أوتار".

وحاورت إيمان بن شيبة مدير إدارة المبادرات الاستراتيجية والأسواق العالمية في الهيئة تامر سعيد مدير وكالة الشارقة الأدبية في جلسة "بيع وشراء الحقوق دولياً: من الاستراتيجية إلى التفاوض والتعاقد" والتي تناولت استراتيجيات اختيار الأسواق والتفاوض والتعاقد كما شارك سعيد إلى جانب الدكتورة باسمة يونس المستشارة الثقافية في وزارة الثقافة في جلسة ناقشت "دور الوكالات الأدبية في العالم العربي".