تدشين فعاليات مخيم "مقيّظ الشارقة"

الشارقة في 22 يونيو / وام / دشّن معهد الشارقة للتراث، اليوم، فعاليات مخيمه الصيفي "مقيّظ الشارقة 2026"، الذي يُقام بمقر المعهد بالمدينة الجامعية ويستمر حتى الثاني من يوليو المقبل مستهدفاً الأطفال ضمن برنامج ثقافي وترفيهي يهدف إلى تعزيز ارتباطهم بالتراث الإماراتي وترسيخ قيم الهوية الوطنية لديهم.

ويُقام المخيم هذا العام تحت شعار «تراثك هويتك» في إطار رؤية المعهد الرامية إلى تعريف الأجيال الناشئة بموروثهم الثقافي وترسيخ الهوية الوطنية في نفوسهم من خلال برنامج متنوع يأخذ الأطفال في رحلة بين درر الحكايات الشعبية وجواهرها ويعرفهم بعناصر التراث الإماراتي وقصصه وموروثاته بأساليب تفاعلية تجمع بين المعرفة والمتعة.

ويتضمن برنامج المخيم مجموعة من الورش والأنشطة الثقافية والتراثية والفنية والتفاعلية .