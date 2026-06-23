فوز منتخب الجزائر على نظيره الأردني في مونديال 2026

سان فرانسيسكو في 23 يونيو/ وام/ فاز منتخب الجزائر على نظيره الأردني بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد سان فرانسيسكو باي أرينا، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة العاشرة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

افتتح المنتخب الأردني التسجيل عن طريق نزار الرشدان في الدقيقة 36، قبل أن يدرك نذير بن بوعلي التعادل للجزائر في الدقيقة 69، ثم سجل أمين غويري هدف الفوز في الدقيقة 82.

وحصد المنتخب الجزائري، بهذه النتيجة، أول ثلاث نقاط له في المجموعة التي يتصدرها منتخب الأرجنتين برصيد 6 نقاط، متقدماً على النمسا والجزائر اللذين يمتلك كل منهما 3 نقاط، ثم منتخب الأردن دون نقاط.