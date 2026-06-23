تعاون بين "صحة أبوظبي" و"سانوفي" لتعزيز ابتكار اللقاحات وترسيخ جاهزية المستقبل الصحي

سان دييغو في 23 يونيو/ وام/ وقعت دائرة الصحة – أبوظبي، وشركة "سانوفي" العالمية الرائدة في مجال الأدوية الحيوية واللقاحات، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في ابتكار اللقاحات واستكشاف تأسيس مركز متقدم لابتكار اللقاحات في أبوظبي، بما يدعم أبحاث لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA)، ويعزز قدرات التطوير والتصنيع والجاهزية لمواجهة الجوائح والتحديات الصحية المستقبلية.

وستفعل الشراكة ضمن مجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة في أبوظبي (HELM)، لتشكل منصة متكاملة تجمع البحث العلمي والبنية التحتية السريرية والخبرات الأكاديمية والأطر التنظيمية الداعمة وتقنيات التصنيع المتقدمة في منظومة واحدة، بما يسهم في تسريع تحويل الأفكار العلمية الواعدة إلى حلول صحية مبتكرة ذات أثر ملموس وقابلة للتوسع على نطاق واسع.

وستضم منظومة المركز المرتقب مجموعة واسعة من القدرات المتقدمة تشمل اكتشاف اللقاحات وتصميمها بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وعلم المناعة، والتطوير السريري، وأبحاث تقنية لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال، والتصنيع السريري، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار الصحي.

ومن المتوقع أن يسهم مركز ابتكار اللقاحات في ترسيخ دور أبوظبي الداعم للأمن الصحي العالمي، وتنمية الكفاءات العلمية الوطنية، وتوسيع قدرات التصنيع المتقدم، وتسريع تطوير الجيل المقبل من اللقاحات، إلى جانب تعزيز الوصول إلى اللقاحات المتطورة ورفع مستويات الاستعداد للتحديات الصحية المستقبلية من خلال دعم منظومة البحث والتطوير والتصنيع في المنطقة.

وأكدت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، أن الشراكة مع "سانوفي" تمثل إضافة نوعية لمسيرة أبوظبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار الصحي، مشيرة إلى أن توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي والخبرات السريرية والتصنيع المتقدم ضمن منظومة متكاملة من شأنه تسريع تطوير الحلول الصحية وتحويلها إلى تطبيقات عملية ذات أثر ملموس.

وأضافت أن هذه الشراكة تجسد التزام الإمارة ببناء بيئة حاضنة للابتكار تمكّن الباحثين والمبتكرين من تطوير التقنيات الصحية الواعدة واختبارها وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما يدعم الارتقاء بجودة الحياة ويعزز الجاهزية لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية على المستويين الإقليمي والعالمي.

من جانبه، أعرب باتيست دو كلارينس، المدير العام لقطاع اللقاحات في شركة "سانوفي" في دول الخليج العربي، عن اعتزاز الشركة بتعميق تعاونها مع دائرة الصحة – أبوظبي، مؤكداً أن قطاع اللقاحات يشهد تحولات متسارعة تقودها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتطورات المتقدمة في علوم الحمض النووي الريبوزي المرسال، إلى جانب النماذج الحديثة التي توحد بين مراحل الاكتشاف والتطوير والتصنيع.

وأوضح أن التعاون مع أبوظبي يفتح آفاقاً واعدة لتوظيف هذه القدرات في تسريع رحلة الابتكار من المختبر إلى المريض، وتعزيز الاستعداد للتحديات الصحية المستقبلية، بما يعكس التزام "سانوفي" المستمر بدعم المنظومة الصحية في أبوظبي والإسهام في تحسين صحة المجتمعات داخل المنطقة وخارجها.

جرى الإعلان عن المذكرة خلال فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2026 المنعقد بمدينة سان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية، لتشكل محطة جديدة في مسار الشراكة الإستراتيجية التي أطلقتها دائرة الصحة – أبوظبي و"سانوفي" عام 2025، وتجسد المكانة المتقدمة التي رسختها أبوظبي مركزاً عالمياً لابتكارات اللقاحات عبر منظومة متكاملة تشمل الاكتشاف والتطوير والتصنيع والتسويق.

ويمثل مجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة، التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، إحدى الركائز المحورية لمنظومة علوم الحياة في أبوظبي، إذ يربط بين البحث العلمي والاستثمار والتسويق التجاري وتطبيقات الرعاية الصحية ضمن منظومة متكاملة، ومن خلال جمع المبتكرين والمستثمرين والجهات الصناعية ومختلف الأطراف المعنية بقطاع الرعاية الصحية تحت مظلة واحدة، يسهم المجمّع في تحويل الاكتشافات العلمية إلى أثر ملموس على أرض الواقع بكفاءة أعلى وعلى نطاق أوسع.