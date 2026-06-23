"سي وورلد أبوظبي" تحتفي بولادة أول صغير لحيوان الفظ في المنطقة

أبوظبي في 23 يونيو / وام / أعلنت "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" استقبال أول مولود لحيوان الفظ في المنطقة، في إنجاز يعكس التزامها بأعلى معايير رعاية الحيوانات والحفاظ على الأحياء البحرية.

وولد صغير الفظ للأم "سموشي" تحت إشراف فريق الأطباء البيطريين وخبراء رعاية الحيوانات، ويتمتع بصحة جيدة إلى جانب والدته، ليصبح أول صغير فظ يولد في منشأة متخصصة برعاية الحيوانات في المنطقة.

وقال كارلوس رودريغيز، مدير عام لدى "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي"، إن هذه الولادة تمثل محطة مهمة في مسيرة المدينة الترفيهية، وتسهم في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على النظم البيئية في القطب الشمالي والأحياء البحرية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" الرامية إلى دعم برامج الحفاظ على الأحياء البحرية والتثقيف البيئي، وفق أعلى المعايير العالمية في رعاية الحيوانات.

وبصفتها منشأة حاصلة على اعتماد منظمة "جلوبال هيومين"، ومعتمدة من قبل كل من رابطة حدائق الحيوان والأحواض المائيةAZA، والرابطة العالمية لحدائق الحيوان والأحواض المائية WAZA، إلى جانب عدد من أبرز الهيئات الدولية المعنية برعاية الحيوانات، تواصل "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" وفريقها المتخصص من الأطباء البيطريين، وخبراء رعاية الحيوانات، والمختصين في البرامج التعليمية، التزامهم بتقديم أعلى المعايير العالمية في رعاية الحيوانات.