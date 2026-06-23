شرطة أبوظبي تنظم جلسة توعوية حول "حصانة المجتمع في العصر الرقمي"

العين في 23 يونيو/ وام/ نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلةً في إدارة الشرطة المجتمعية، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، جلسةً توعويةً بعنوان "حصانة المجتمع في العصر الرقمي" في مجلس مريفيعة بمدينة العين، بحضور عدد من أفراد المجتمع وأعضاء منظومة "كلنا شرطة"، وذلك تزامنًا مع مبادرات عام الأسرة 2026 ، وضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الوقائي وترسيخ الشراكة المجتمعية بما يدعم جودة الحياة والأمن المجتمعي.

وأكد العقيد سلطان صبيح المنعي مدير مركز شرطة المقام، حرص شرطة أبوظبي على تنظيم المجالس المجتمعية التي تسهم في تعزيز الوعي بالقضايا المجتمعية والأمنية، وترسيخ القيم الإيجابية لدى أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات والأفراد في تعزيز الأمن والاستقرار، والوقاية من السلوكيات السلبية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وتماسكًا.

من جانبه تحدث الرائد مانع سالم الشامسي من إدارة الشرطة المجتمعية، عن دور الشرطة المجتمعية في تعزيز الأمن والأمان وترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية والمشاركة الإيجابية، ودعم الجهود الوقائية للحد من الجريمة، من خلال المبادرات المجتمعية الرائدة ومنظومة "كلنا شرطة" والمجالس المجتمعية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من تطبيق "كلنا شرطة" في التطوع المجتمعي والإبلاغ عن التحديات والبلاغات الأمنية.

من جهته تناول النقيب محمد علي الساعدي من إدارة التحقيق والبحث الجنائي، محور "حصانة المجتمع في العصر الرقمي"، مستعرضًا مفهوم الجرائم الإلكترونية وأنواعها وأساليب الاحتيال المستحدثة ومخاطرها على الأفراد والمجتمع، مؤكدًا أهمية رفع الوعي التقني وتعزيز الأمن السيبراني المجتمعي لمواجهة التحديات الرقمية والحد من الجرائم الإلكترونية.