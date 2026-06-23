مجلس متعاملي"مالية عجمان" يناقش تعزيز الشراكة لتطوير الخدمات الحكومية

عجمان في 23 يونيو/ وام/ ناقش مجلس المتعاملين في دائرة المالية في عجمان ، خلال اجتماعه الاتفاقيات الإطارية الحكومية، من حيث التحديات التشغيلية والتعاقدية المرتبطة بها، واستعرض المقترحات والملاحظات التطويرية التي تهدف الى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في الإمارة بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة.

شارك في المجلس مسؤولي المشتريات في الجهات الحكومية بالإمارة، حيث شكّل المجلس منصة تفاعلية لتبادل الرؤى واستشراف الفرص التطويرية التي من شأنها الارتقاء بمنظومة المشتريات الحكومية، وتحقيق قيمة مضافة للمتعاملين من الجهات الحكومية.

وتضمن برنامج المجلس، جلسات حوارية مفتوحة أتاحت للمشاركين فرصة مناقشة التحديات والفرص بشكل مباشر، وتقديم مقترحات عملية تسهم في تحسين كفاءة العمليات الحكومية.

وشكلت هذه الجلسات منصة لاستشراف الحلول المبتكرة التي تدعم بناء منظومة عمليات أكثر مرونة واستباقية، ترتكز على احتياجات أصحاب المصلحة وتواكب المتغيرات المستقبلية.

ويأتي المجلس انسجاماً مع توجهات حكومة عجمان نحو تطوير اجراءات المشتريات الحكومية، فيما تواصل دائرة المالية من خلال هذه المجالس ترسيخ ثقافة الشراكة مع المتعاملين باعتبارها محركاً رئيسياً لعجلة التطوير والتميُّز الحكومي بما يسهم في بناء منظومة خدمات أكثر ذكاءً وكفاءة لا تلبّي احتياجات المتعاملين وحسب، بل تتجاوز توقعاتهم أيضاً.