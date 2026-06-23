أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية و"الموارد البشرية بعجمان" يتعاونان بمجالات التدريب والتطوير المهني

أبوظبي في 23 يونيو / وام / وقعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية مذكرة تفاهم مع دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتطوير المهني، وبناء القدرات، والتبادل المعرفي، بما يسهم في دعم الكفاءات الوطنية وتطوير الموارد البشرية في الجهات الحكومية.

وقع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب المدير العام للأكاديمية وسعادة راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، مدير عام الدائرة.

تؤسس مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل المهني، وتبادل الخبرات والمعرفة، وإعداد الدراسات والبحوث المتخصصة ذات الصلة بتطوير الموارد البشرية ومسارات العمل الحكومية.

وتشمل المذكرة تخصيص مقاعد تدريبية لموظفي الجهتين للمشاركة في البرامج التدريبية المتخصصة التي تقدمها الأكاديمية، إلى جانب تقديم مزايا تفضيلية على عدد من البرامج التدريبية، وتنظيم جلسات وورش عمل معرفية مشتركة تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات وعرض أفضل الممارسات في مجالات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.

ويعمل الطرفان بموجب المذكرة على استكشاف وتنفيذ مبادرات مشتركة تسهم في تنمية الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزية الموارد البشرية لمواكبة المتغيرات المستقبلية، بما يدعم الأهداف الاستراتيجية المشتركة للطرفين ويعزز ثقافة التعلم المستمر والابتكار في بيئات العمل الحكومية.