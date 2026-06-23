خلال اتصال هاتفي..رئيس الدولة يعزي أمير قطر في ضحايا حادث منطقة "رأس لفان" الصناعية

أبوظبي في 23 يونيو/وام/ أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة أعرب خلاله عن خالص تعازيه في ضحايا الحادث الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد سموه تضامن دولة الإمارات مع قطر ووقوفها إلى جانبها إثر هذا الحادث.

من جانبه عبر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد

آل نهيان لما أبداه من مشاعر تضامن أخوية تجاه قطر مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.