"موانئ أبوظبي" تُطلق منصة "آي إتش كيو" المعززة بالذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 23 يونيو /وام/ أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم إطلاق منصة "آي إتش كيو" المعززة بالذكاء الاصطناعي، بهدف دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في 20 مسار عمل عالميا على امتداد أعمال المجموعة عبر توظيف آلاف الكوادر الرقمية.

يتماشى إطلاق المنصة مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي الرامية إلى جعل الدولة رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، ويأتي ثمرة للاستثمار الكثيف والمتواصل للمجموعة في الابتكار الرقمي على مدى عقدين من الزمن.

جرى إطلاق المنصة بحضور سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وذلك في مبنى المنطقة الرقمية التابع للمجموعة بميناء زايد.

وستسهم المنصة في تسريع التحول الرقمي من خلال التوظيف المنهجي لكفاءات وقدرات الذكاء الاصطناعي عبر توجه يركز على الأمن والشفافية والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

وسيتمكن متعاملو وشركاء مجموعة موانئ أبوظبي بفضل منصة "آي إتش كيو" من الاستفادة من التحسن الملموس في سرعة وكفاءة الخدمات المقدمة من قبل المجموعة والتي تركز على المتعاملين في قطاعات أعمالها ممثلة في الموانئ، والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي.

وبهذه المناسبة، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "لقد تطورت المجموعة على مدى 20 عاماً من كونها مشغلاً محلياً للموانئ في إمارة أبوظبي لتصبح اليوم ممكّناً عالمياً رائداً للتجارة، يقدم حزمة متكاملة من خدمات الموانئ والنقل والخدمات اللوجستية والحلول الصناعية وأكد أن الاستثمار المتواصل في الأسس الرقمية كان له اليد الطولى في تحقيق هذا الإنجاز.

وأضاف :" سنقوم من خلال منصة ’آي إتش كيو‘ بالاستفادة من هذه الأسس الراسخة، والانطلاق نحو بناء مجموعة تدعم قدرتنا على التفكير والتعلم والتطور كشركة عالمية.. وتماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، ستسهم المنصة الجديدة في توظيف الذكاء الاصطناعي كعامل لمضاعفة قدرات كوادرنا بما يدعم تحقيق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031".

من جهته قال محمد جمال الدين، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية والمعلومات للمجموعة - مجموعة موانئ أبوظبي: "سنواصل في مجموعة موانئ أبوظبي الاستثمار بصورة تستبق أحدث التطورات في التكنولوجيا بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كأكثر المراكز التجارية العالمية ذكاءً.. وستسهم منصة ’آي إتش كيو‘ في تفعيل دور الذكاء الاصطناعي على امتداد أعمال المجموعة".

وأكد أن مسارات العمل كافة التي جرى اختيارها لتعزيزها بالذكاء الاصطناعي تتسم بدور حيوي ويمكن لهذه التكنولوجيا المتطورة الإسهام في تحسين السرعة والدقة وجودة القرارات المتخذة.

وستركز المنصة الجديدة على دمج قدرات الذكاء الاصطناعي بشكل عميق في مسارات عمل المجموعة ما يؤدي إلى تحسين الكفاءة وعملية اتخاذ القرار والارتقاء بخدمة المتعاملين، وذلك من خلال عملية تطوير وتحسين مستمرة تدعم التوسع المربح لأعمال المجموعة وتسهم في تسريع وتيرته.

وتضم المنصة حالياً مجموعة من النماذج التطبيقية لوظائف جرى تطويرها وتحويلها باستخدام الذكاء الاصطناعي على امتداد مسارات العمل المختلفة، بما في ذلك تحسين عمليات الموانئ والأرصفة، وتنسيق وإدارة وصول السفن، وتطوير البرمجيات، واستقطاب الكفاءات.

وتتيح المنصة خلال الأشهر القليلة المقبلة التحسين المنهجي لقدرات الذكاء الاصطناعي في مسارات العمل الـ20 للمجموعة، ما يسهم في مضاعفة القدرات التشغيلية للمجموعة.

وتعتبر مجموعة موانئ أبوظبي من المؤسسات الحاصلة على اعتراف عالمي في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي، حيث حصلت في عام 2025 على لقب غينيس للأرقام القياسية™ بأكبر عدد وكلاء ذكاء اصطناعي في منشأة لوجستية واحدة. كما قامت في العام نفسه بإصدار خارطة طريق بعنوان "بناء فرق عمل مشتركة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي: خارطة طريق مجموعة موانئ أبوظبي للقوى العاملة المستقبلية"، والتي تسلط الضوء على دور وكلاء الذكاء الاصطناعي في إحداث تحول ملموس في عملياتها.