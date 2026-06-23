عون وماكرون يبحثان هاتفيا تثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب ومرحلة ما بعد "اليونيفيل"

بيروت في 23 يونيو / وام / بحث رئيس اللبناني العماد جوزاف عون مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة في ضوء المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا وتطرقا إلى مرحلة ما بعد إعلان وقف إطلاق النار في الجنوب والخطوات اللاحقة لتثبيته وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الاتصال تناول مرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات "اليونيفيل" مطلع العام 2027.

وأكد ماكرون عزمه إجراء اتصالات لتحديد مواقف الدول حيال الرغبة الأوروبية المدعومة لبنانيا بإبقاء قوات دولية في منطقة العمليات وإيجاد الإطار اللازم لذلك.

واستعرض الرئيسان مخرجات قمة الدول السبع في مدينة إيفيان الفرنسية وأعرب الرئيس اللبناني عن شكره لنظيره الفرنسي على الموقف الصادر بشأن لبنان.

-خلا-