النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي يلتقي في باكو رئيسة الجمعية الوطنية بأذربيجان

باكو في 23 يونيو/وام/ التقى سعادة الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي الدكتورة صاحبة غافاروفا، رئيسة الجمعية الوطنية في جمهورية أذربيجان، وذلك على هامش المشاركة في الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي تستضيفها العاصمة الأذربيجانية باكو حتى 25 يونيو الجاري.

حضر اللقاء سعادة كل من عائشة راشد ليتيم، ووليد علي المنصوري، عضوي المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وسعادة محمد مراد البلوشي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أذربيجان.

ونقل سعادة الدكتور طارق الطاير تحيات معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إلى نظيرته معالي الدكتورة صاحبة غافاروفا، مؤكداً حرص المجلس على مواصلة تعزيز التعاون البرلماني مع الجمعية الوطنية الأذربيجانية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وأكد الجانبان متانة العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان، وما تشهده من تطور متسارع ونوعي في مختلف المجالات، بفضل الرؤية المشتركة والدعم المتبادل بين قيادتي البلدين، وشددا على أن هذه العلاقات تمثل نموذجاً للتعاون والشراكة البناءة القائمة على الثقة والاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.

وثمّن الجانبان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين التي دخلت حيز التنفيذ خلال شهر أبريل الماضي، باعتبارها خطوة استراتيجية مهمة من شأنها تعزيز التبادل التجاري وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويحقق الازدهار الاقتصادي للبلدين.

ونوه الجانبان إلى أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار والتنمية.

وأكد سعادة الدكتور طارق الطاير في هذا الإطار، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنى نهجاً ثابتاً يقوم على دعم الاستقرار والتنمية، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشددا على أهمية الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية في معالجة الأزمات والنزاعات، بما يحفظ أمن الدول واستقرارها ويعزز فرص التنمية والازدهار لشعوبها.

وأشاد بالدور الذي تضطلع به الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان في استضافة المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية الدولية، مؤكداً أن قدرتها على تنظيم واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى تعكس المكانة المتنامية التي تحظى بها جمهورية أذربيجان، وتجسد الثقة المتزايدة بدورها وإسهاماتها في دعم العمل البرلماني المشترك.

كما أكد الجانبان أهمية مواصلة تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية الأذربيجانية، وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات العمل التشريعي والرقابي والتحول الرقمي البرلماني، مشيدين بما شهدته العلاقات البرلمانية الإماراتية الأذربيجانية من تطور خلال السنوات الماضية ممثلا في تبادل الزيارات واللقاءات الثنائية والتنسيق المشترك في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأشارا إلى أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في المحافل البرلمانية المختلفة، لاسيما في إطار الاتحاد البرلماني الدولي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والجمعية البرلمانية الآسيوية، بما يسهم في دعم القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز حضور البلدين في العمل البرلماني الدولي، مؤكدين أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل رافداً مهماً للعلاقات بين البلدين، وتسهم في تعزيز التفاهم والتعاون بمختلف المجالات.

من جانبها، أكدت معالي الدكتورة صاحبة غافاروفا عمق العلاقات التي تجمع جمهورية أذربيجان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما تشهده من تطور متواصل على مختلف المستويات، مشيدة بالدور الذي تضطلع به دولة الإمارات في دعم جهود التنمية وتعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي والدولي.

وعبرت عن حرص الجمعية الوطنية الأذربيجانية على تعزيز علاقات التعاون البرلماني مع المجلس الوطني الاتحادي، وتطوير آليات التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات، بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.