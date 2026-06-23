صراع الصدارة والتأهل يشعل 5 مواجهات في كأس العالم 2026 غداً

دبي في 23 يونيو /وام/ تشهد منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 غدا إقامة خمس مباريات، أربع منها ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، فيما تختتم منافسات المجموعة الثانية بمباراتين تقامان في التوقيت ذاته ضمن الجولة الثالثة والأخيرة، وسط صراع محتدم على بطاقات التأهل إلى دور الـ32.

وتتجه الأنظار إلى منافسات المجموعة الثانية عشرة، حيث يلتقي منتخبا إنجلترا وغانا في مواجهة مباشرة على صدارة المجموعة، بعدما استهل المنتخبان مشوارهما بالفوز في الجولة الأولى، إذ تفوقت إنجلترا على كرواتيا، فيما تجاوزت غانا منتخب بنما.

ويتطلع المنتخب الإنجليزي بقيادة مدربه توماس توخيل إلى تحقيق فوزه الثاني توالياً والاقتراب من حسم التأهل، معتمداً على مجموعة من أبرز لاعبيه يتقدمهم هاري كين وجود بيلينغهام وبوكايو ساكا.

وفي المقابل، يخوض المنتخب الغاني المباراة بطموح انتزاع الصدارة والاقتراب من التأهل، معتمداً على عناصره البارزة وفي مقدمتها محمد قدوس وتوماس بارتي وإينياكي ويليامز.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة ذاتها، يلتقي منتخبا كرواتيا وبنما في مواجهة مهمة للحفاظ على فرص المنافسة بعد خسارتهما في الجولة الافتتاحية.

ويعتمد المنتخب الكرواتي بقيادة مدربه زلاتكو داليتش على خبرة عدد من لاعبيه، يتقدمهم لوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش، فيما يقود المدرب توماس كريستيانسن منتخب بنما الساعي للعودة إلى المنافسة رغم غياب لاعب الوسط أدالبرتو كاراسكيلا للإصابة.

وفي المجموعة الحادية عشرة يبحث منتخب كولومبيا عن تعزيز موقعه في الصدارة عندما يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية، بعدما استهل مشواره بالفوز على أوزبكستان 3-1.

ويواصل المنتخب الكولومبي بقيادة المدرب نيستور لورينزو الاعتماد على مجموعة من أبرز لاعبيه، وفي مقدمتهم لويس دياز وجيمس رودريغيز، فيما يتمسك منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بحظوظه في المنافسة بعد تعادله مع البرتغال في الجولة الأولى.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، تلتقي البرتغال مع أوزبكستان في مواجهة مهمة للطرفين، إذ يسعى المنتخب البرتغالي إلى تحقيق فوزه الأول بعد تعادله مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما يتمسك المنتخب الأوزبكي بفرصه في المنافسة عقب خسارته أمام كولومبيا.

ويعول المنتخب البرتغالي على خبرة نجومه بقيادة كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديز وروبن دياز، فيما يقود المدرب فابيو كانافارو المنتخب الأوزبكي الذي يراهن على قدرات لاعبيه الهجومية، وفي مقدمتهم عباسبيك فايزوليف.

وفي المجموعة الثانية، تتصدر كندا الترتيب برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف عن سويسرا صاحبة الرصيد نفسه، فيما تمتلك البوسنة والهرسك وقطر نقطة واحدة لكل منهما. وتكتسب مواجهة كندا وسويسرا أهمية كبيرة في تحديد متصدر المجموعة، حيث يكفي المنتخب الكندي التعادل لضمان المركز الأول، بينما يحتاج المنتخب السويسري إلى الفوز لانتزاع الصدارة.

ويعتمد المنتخب الكندي بقيادة المدرب جيسي مارش على عناصره الهجومية البارزة وفي مقدمتها ألفونسو ديفيز وجوناثان ديفيد وستيفن أوستاكيو، فيما يقود جرانيت تشاكا ومانويل أكانجي طموحات المنتخب السويسري للتأهل في صدارة المجموعة.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، يلتقي منتخب قطر مع البوسنة والهرسك في مواجهة حاسمة، حيث يتمسك المنتخبان بآمال المنافسة على بطاقة التأهل بعد حصول كل منهما على نقطة واحدة من أول مباراتين.

وتحتاج قطر إلى الفوز مع انتظار نتيجة المباراة الأخرى، فيما تتمسك البوسنة والهرسك بحظوظها عبر تحقيق الانتصار وترقب نتائج بقية المنافسين.

وتعد مواجهة قطر والبوسنة والهرسك الأولى بين المنتخبين في تاريخ نهائيات كأس العالم، فيما تحدد نتائج المباراتين هوية المتأهلين عن المجموعة الثانية وترتيبهم النهائي قبل انطلاق منافسات الأدوار الإقصائية.