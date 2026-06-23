صدور الترجمتين الإنجليزية والصينية لراوية حاكم الشارقة "الأميرة المغولية ودموع الشفقة"

الشارقة في 23 يونيو/وام/ أصدرت منشورات القاسمي الترجمتين الإنجليزية والصينية لرواية "الأميرة المغولية ودموع الشفقة" لمؤلفها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتنضما إلى السلسلة المعرفية التي بدأتها الدار بترجمة أعمال سموه إلى لغات عالمية متعددة سعياً إلى توسيع المدى التعريفي بهذا المنجز الفكري والإبداعي ومدّ جسور التواصل الثقافي مع مختلف الحضارات الإنسانية.

يأتي إصدار الترجمة الصينية للرواية في سياق الاهتمام المتنامي بترجمات مؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة في القارة الآسيوية وما تحظى به أعمال سموه من إقبال لدى القراء والمهتمين بالتاريخ والأدب والثقافة .

وجاء هذا الإصدار استجابةً أيضا لرغبة عدد من القراء في الصين بالاطلاع على الرواية بلغتهم بما يفتح أمامها مجالاً أوسع للانتشار والتداول في الأوساط الثقافية والأكاديمية الصينية ويعزّز حضور الأدب التاريخي العربي في فضاءات قرائية جديدة.

وتقدّم هذه الرواية التاريخية الموثّقة التي صدرت مطلع العام الجاري باللغة العربية سيرة أميرة مغولية تُدعى "كوكاجين" الملقّبة بـ "السماء الزرقاء" في صورة إنسانية مؤثرة تمزج بين المأساة والنبل ومن خلال هذه السيرة لا يكتفي صاحب السمو حاكم الشارقة بسرد واقعة تاريخية بل يكشف الجانب الإنساني الخفي في حياة الأميرة.