"الشارقة لإدارة الأصول" تستكشف في الصين فرص الاستثمار بقطاع التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي

الشارقة في 23 يونيو/وام / شاركت شركة الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة ضمن وفد رفيع المستوى ضم عدداً من الجهات الحكومية والاقتصادية في الإمارة في زيارة رسمية إلى مدينتي قوانغتشو وشينزن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية بهدف استكشاف فرص استثمارية واعدة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي والطاقة المستدامة والتصنيع عالي القيمة إلى جانب المشاركة في مؤتمر "AIM Talks China 2026".

ضم وفد الشركة عمر الملا الرئيس التنفيذي- أصول للاستثمار وراشد بو رحيمة المدير التنفيذي- أصول للاستثمار ومنال الحلو مدير أول- المحافظ الاستثمارية.

وعقد ممثلو الشركة خلال الزيارة سلسلة اجتماعات استراتيجية مع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلي شركات صينية رائدة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والذكاء الاصطناعي والروبوتات .

وجرى بحث فرص التعاون والاستثمار في مجالات المدن الذكية والطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم واستعراض أحدث التوجهات العالمية في التقنيات الناشئة والاقتصاد القائم على الابتكار.

وقال عمر الملا إن هذه المشاركة تعكس التزام الشركة بتعزيز حضورها في الأسواق العالمية ذات النمو المرتفع واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات التي تشكل محركات رئيسية للاقتصاد المستقبلي واصفا الزيارة بأنها منصة مهمة لبناء علاقات استراتيجية مع شركاء دوليين واستكشاف مجالات تعاون جديدة تدعم توجهاتنا الاستثمارية طويلة الأمد.

وأضاف أن الصين تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات العالمية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والتصنيع ما يجعلها سوقاً ذات أهمية استراتيجية للمستثمرين والمؤسسات الساعية إلى مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية مؤكدا أن المؤشرات الاقتصادية المتنامية بين الشارقة والصين تعكس متانة العلاقات بين الجانبين وتيؤكد وجود فرص واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وعبر عن التطلع إلى الاستفادة من مخرجات هذه الزيارة في تطوير شراكات نوعية واستثمارات مستدامة تسهم في تحقيق قيمة مضافة وتعزز مستهدفات النمو الاقتصادي.

وشارك الملا في جلسة حوارية بعنوان "الشارقة بوابة إستراتيجية للصين: رأس المال الصناعي الاقتصاد الإبداعي وممر الاستثمار على طريق الحرير الجديد" سلطت الضوء على مكانة الشارقة كمركز استراتيجي حيوي للصناعة ز اللوجستيات والاستثمار.

فيما شاركت الشركة في أعمال مؤتمر "AIM Talks China 2026" الذي جمع نخبة من صناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال من الإمارات والصين وشكل منصة مهمة لتعزيز الحوار الاقتصادي واستكشاف آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية والتجارية بين الجانبين.

وتضمن برنامج الزيارة لقاءات ميدانية وزيارات إلى عدد من الشركات والمؤسسات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا المتقدمة ما أتاح الاطلاع على أحدث الابتكارات والتطبيقات التقنية التي تقود التحول الصناعي وتسهم في رسم ملامح اقتصاد المستقبل.

وأسهمت الزيارة في توسيع شبكة علاقات الشركة مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والشركات الرائدة في الصين ووفرت فرصة لتبادل الخبرات واستكشاف مجالات تعاون جديدة في التكنولوجيا والابتكار والاستدامة بما يدعم توجهات الشارقة في بناء اقتصاد متنوع وتنافسي قائم على المعرفة والابتكار.