عبد العزيز بن حميد يستقبل قنصل عام البحرين

عجمان في 23 يونيو/وام/ استقبل الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، في الديوان الأميري اليوم،

سعادة طلال يوسف فخرو، القنصل العام لمملكة البحرين الشقيقة في دبي والإمارات الشمالية.

ورحب الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، بسعادة القنصل البحريني، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه، بما يسهم في توطيد علاقات الأخوة والصداقة التي تربط دولة الإمارات ومملكة البحرين.

من جانبه، أعرب سعادة طلال يوسف فخرو، عن خالص شكره وتقديره لكرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وبما تشهده إمارة عجمان من تطور ونهضة وفرص استثمارية واعدة في مختلف المجالات.

حضر اللقاء سعادة الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، وسعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، وعدد من المسؤولين.