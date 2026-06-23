فعالية بمجمع الشارقة للبحوث تناقش أفضل ممارسات الذكاء الاصطناعي ودعم التحول الرقمي

الشارقة في 23 يونيو/وام/ نظم مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار فعالية "لقاء الأعمال الصباحي" لمناقشة أفضل الممارسات في الذكاء الاصطناعي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وقادة التكنولوجيا وممثلي الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية، وذلك في إطار جهوده لتعزيز الابتكار وتسريع تبني التقنيات المتقدمة ودعم التحول الرقمي في دولة الإمارات والمنطقة.

أقيم اللقاء تحت إشراف مركز "سبارك" للذكاء الاصطناعي التابع للمجمع، وشكل منصة متخصصة لاستعراض أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي وقصص النجاح في مختلف القطاعات، إلى جانب مناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بتوظيف هذه التقنيات في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الكفاءة التشغيلية والابتكار المؤسسي.

شهد الحدث جلسات وعروضاً تخصصية قدمها خبراء وممثلون عن مؤسسات وشركات عالمية وإقليمية، استعرضوا خلالها تجارب عملية ونماذج ناجحة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الرعاية الصحية والاتصالات والخدمات اللوجستية والتقنيات السحابية والروبوتات والضيافة الذكية.

وتناول المشاركون عدداً من المحاور المتعلقة بتوظيف الذكاء الاصطناعي للارتقاء بجودة الخدمات الصحية، ودوره في تطوير قطاع الاتصالات وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتسريع التحول الرقمي للمؤسسات، إضافة إلى استعراض تطبيقات الذكاء الاصطناعي المادي ومستقبل الحلول الذكية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وسلط اللقاء الضوء على أهمية بناء بيئات عمل ومجتمعات أكثر جاهزية للاستفادة من التقنيات الناشئة من خلال تبني نماذج مبتكرة للحوكمة الرقمية، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية بما يسهم في تحويل الابتكار إلى قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة.

وأكد سعادة حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية في تطوير الاقتصادات الحديثة وتعزيز تنافسية المؤسسات والدول.

وقال إن المجمع يحرص على توفير منصات تجمع الخبراء وصناع القرار والشركات الرائدة لاستعراض أحدث الابتكارات والتجارب العالمية في المجالات التكنولوجية المتقدمة، مشيراً إلى أن اللقاء يأتي ضمن جهود المجمع لتعزيز تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى حلول عملية تدعم التنمية الاقتصادية وترتقي بجودة الخدمات وتسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وأضاف أن التجارب والنماذج التطبيقية التي طُرحت خلال اللقاء تؤكد أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة استراتيجية لإحداث تحول نوعي في مختلف القطاعات، لافتاً إلى مواصلة المجمع العمل على بناء منظومة متكاملة تجمع البحث العلمي والتكنولوجيا والاستثمار والشراكات النوعية بما يعزز مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً رائداً للابتكار والتقنيات المستقبلية.

واختتمت الفعالية بجلسة للتواصل وتبادل الخبرات ناقش خلالها المشاركون فرص التعاون المستقبلية وآليات تطوير وتبني حلول الذكاء الاصطناعي ذات الأثر العملي، بما يدعم جهود التحول الرقمي ويعزز جاهزية القطاعات المختلفة لمتطلبات اقتصاد المستقبل.

يأتي تنظيم "لقاء الأعمال الصباحي" ضمن سلسلة المبادرات والبرامج التي يقودها مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار لتعزيز ثقافة الابتكار وترسيخ التعاون بين مختلف الأطراف المعنية ودعم تطوير حلول تكنولوجية متقدمة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع تنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.