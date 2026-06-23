سالم بن سلطان القاسمي يشهد حفل تخريج طالبات مدرسة سعود بن صقر الخيرية "فرع 3"

رأس الخيمة في 23 يونيو / وام / شهد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، الحفل الذي أقامته مدرسة الشيخ سعود بن صقر الخيرية الخاصة "فرع 3"، بمناسبة تخريج كوكبة جديدة من طالباتها للعام الدراسي 2025-2026.

​أقيم الحفل في مسرح جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، بحضور عدد من المسؤولين والتربويين، وحشد كبير من أولياء أمور الخريجات الذين شاركوا بناتهم فرحة النجاح والتفوق.

​وأكد الشيخ سالم بن سلطان الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة لقطاع التعليم، باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية، وأن رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في دعم التعليم الخيري والنوعي، تجسد أسمى قيم التكافل الاجتماعي وتكافؤ الفرص في مجتمعنا لتأسيس الأجيال منذ الصغر.

وأضاف الشيخ سالم بن سلطان :" نبارك اليوم لبناتنا الطالبات هذا النجاح والتميز الذي يمثل خطوة أساسية ومهمة في مسيرتهن التعليمية، ونثمن عاليا الجهود الاستثنائية التي تبذلها مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية في تقديم تعليم ذي جودة عالية يبني العقول ويمكّن الأجيال منذ المراحل الأولى".

من جانبها أعربت سعادة سمية عبد الله بن حارب السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية عن فخرها واعتزازها بتخريج هذه الدفعة المتميزة من طالبات الفرع الثالث، وقالت إن تخريج كوكبة جديدة من طالبات المدرسة وانتقالهن بثقة إلى المرحلة الدراسية المقبلة يترجم رؤية المؤسسة ورسالتها في توفير بيئة تعليمية محفزة وحاضنة للإبداع والتميز منذ البدايات، ونحن في المؤسسة ملتزمون بمواصلة تطوير المنظومة التعليمية في كافة الفروع لضمان تزويد طلباتنا بالمهارات والمعارف الأساسية.

وتوجهت السويدي بالشكر للشيخ سالم بن سلطان القاسمي على رعايته وتشريفه للحفل وللطاقم الإداري والتدريسي وأولياء الأمور الذين تضافرت جهودهم لتأسيس هذه الكوكبة المتميزة.

وفي ختام الحفل كرم الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي الطالبات الخريجات ووزع شهادات التقدير والتخرج عليهن متمنيًا لهن دوام التوفيق والنجاح ومواصلة التميز في المراحل الدراسية المقبلة.