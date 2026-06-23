شرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع تنظمان ملتقى حول كبار المواطنين ومكانتهم في المجتمع

دبي في 23 يونيو /وام/ نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بإدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وبالشراكة مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، ملتقى توعوياً بالتزامن مع “عام الأسرة” والاحتفاء العالمي بالتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين وذلك في مجلس الورقاء، بهدف تعزيز الوعي بحقوق كبار المواطنين وكبار السن وترسيخ ثقافة احترامهم وحمايتهم.

وأكد العميد الدكتور عبد الرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أن حماية كبار المواطنين وكبار السن تمثل أولوية وطنية تعكس نهج دولة الإمارات في صون الكرامة الإنسانية وتعزيز جودة الحياة، مشيراً إلى أن تنظيم الملتقى ينسجم مع التوجهات الحكومية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الاحترام والرعاية لهذه الفئة وتعزيز مكانتها في المجتمع.

من جانبها، أكدت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن حماية كبار المواطنين لا تقتصر على توفير الرعاية والخدمات، بل تشمل بناء منظومة مجتمعية متكاملة تضمن مشاركتهم الفاعلة والاستفادة من خبراتهم ومعارفهم باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة التنمية.

وأضافت أن الهيئة تعمل على تطوير سياسات ومبادرات تعزز جودة حياة كبار المواطنين وترسخ مكانتهم ودورهم في نقل القيم والخبرات بين الأجيال، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بما ينسجم مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33".

تضمن الملتقى محورين رئيسيين، تناول الأول حماية كبار السن في إطار التشريعات الدولية وقدمه المقدم الدكتور علي محمد جمعة المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، فيما تناول المحور الثاني حماية كبار المواطنين وكبار السن وقدمته فاطمة عتيق السبوسي، رئيس قسم حماية كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع.

وأكد المطروشي أن حماية كبار المواطنين وكبار السن مسؤولية مجتمعية ووطنية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود لنشر الوعي بحقوقهم والتعريف بمختلف أشكال الإساءة التي قد يتعرضون لها وسبل الوقاية منها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أولت هذه الفئة اهتماماً كبيراً من خلال منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والمبادرات التي تكفل لهم حياة كريمة وآمنة.

بدورها أكدت فاطمة السبوسي أن حماية كبار المواطنين وكبار السن تمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب تعزيز الوعي بحقوقهم وترسيخ ثقافة احترامهم وتقدير إسهاماتهم في بناء المجتمع، مشيرة إلى حرص الهيئة على تطوير مبادرات وخدمات تدعم جودة حياتهم وتعزز اندماجهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.