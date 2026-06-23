ثاني الزيودي رئيساً لمجلس إدارة AIREV المتخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد

أبوظبي في 23 يونيو/ وام/ أعلنت شركة AIREV عن تولي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، رئاسة مجلس إدارتها وهي الشركة الإماراتية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد، والتي تتبعها منصة OnDemand، وهي نظام تشغيل للذكاء الاصطناعي المساعد بمواصفات خاصة تم تطويره في دولة الإمارات ويجري تشغيله في أسواق حول العالم.

تأتي هذه الخطوة لتوائم مستهدفات إحدى أبرز شركات التكنولوجيا الإماراتية مع أجندة التجارة الوطنية، في وقت تعمل فيه الدولة على توسيع قاعدة صادراتها لتشمل الخدمات الرقمية وخدمات الذكاء الاصطناعي عالية القيمة.

وتستهدف الإمارات زيادة صادراتها من الخدمات المرتبطة بالتقنيات المتقدمة والخدمات الرقمية ضمن استراتيجية التجارة الخارجية للدولة.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن النمو الذي يشهده مجال الذكاء الاصطناعي المساعد في الدولة بمساهمة شركات مثل AIREV يعكس المرحلة التالية من الطموحات التصديرية لدولة الإمارات.

وقال معاليه: " نجحت الإمارات في بناء واحد من أكثر الاقتصادات التجارية حيوية في العالم، وتتمثل خطوتنا التالية في تصدير ليس فقط السلع والخدمات، بل أيضاً التكنولوجيا المطوّرة محلياً والملكية الفكرية المرتبطة بها".

وأضاف معاليه أن AIREV شركة إماراتية استطاعت منصتها وحلولها المبتكرة أن تحظى بثقة واعتماد مجموعة من كبريات شركات التكنولوجيا العالمية، وأن تصل إلى أكثر الأسواق طلباً حول العالم.. وأتطلع للعمل مع فريق الشركة خلال مرحلة توسعها المقبلة، بما يضمن تعزيز مساهمتها في تحقيق مستهدفاتنا الوطنية المتمثلة في زيادة الصادرات من الخدمات غير النفطية، والمساهمة في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعات المتقدمة.

ودخلت شركة AIREV إلى السوق الإماراتية في فبراير 2024 عبر مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبدعم من شركة Core42 التابعة لمجموعة G42.

وخلال عامين ونصف تقريباً، تطورت الشركة لتصبح منصة تشغيل مساعدة متكاملة للاستخدامات الإنتاجية، بقيمة تقديرية تبلغ نحو 200 مليون دولار.

وتعد منصة OnDemand المنتج الرئيسي للشركة، وهي نظام تشغيل منخفض أو عديم البرمجة يتيح بناء ونشر وإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين.. وتم تصميم المنصة لتعمل وفق احتياجات العملاء، بما يمنح الحكومات والمؤسسات المنظمة السيطرة الكاملة على بياناتها ونماذجها وبنيتها التحتية.

وتخدم المنصة أكثر من 4 ملايين مستخدم يعتمدون على الذكاء الاصطناعي حول العالم، وتوفر أكثر من 300 وكيل وأداة متخصصة بأكثر من 50 لغة.

وخلال العام الماضي، أسست الشركة شبكة من الشراكات الاستراتيجية تمتد عبر منظومة الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات العالمية.. فقد أبرمت شراكة استراتيجية مع شركة "إنتل" لتحسين أداء منصة OnDemand على معالجاتها، ثم لتوفير وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين على أجهزة حاسوب "إنتل" المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وعقدت شراكة مع شركة الرقائق الأمريكية Tenstorrent للتعاون في تطوير منظومة عالية الأداء للذكاء الاصطناعي المساعد مخصصة للتطبيقات المؤسسية والسيادية، بما في ذلك إطلاق مركز متخصص لتطوير الذكاء الاصطناعي المساعد في دولة الإمارات.

وسجلت AIREV منصة OnDemand في سوق أمريكا الشمالية، وأنشأت شبكة توزيع تمتد من أبوظبي إلى الشركات التكنولوجية الأمريكية، في خطوة تعد الأولى من نوعها لشركة برمجيات إماراتية تجمع بين اعتماد الرقائق الإلكترونية، والتثبيت المسبق على الأجهزة، والتسجيل التجاري في السوق الأمريكية ضمن منظومة متكاملة.

ويظهر حجم هذا النشاط من خلال مؤشرات الاستخدام؛ إذ تجاوزت منتجات الشركة مجتمعة خلال عام 2025 حاجز تريليون رمز (Tokens)، في سابقة لشركة تكنولوجية خليجية بهذا الحجم، فيما بلغت خلال الربع الثاني من عام 2026 وحده 6.8 تريليون رمز، أي ما يقارب ستة أضعاف المستوى السابق ويمثل كل رمز يتم توليده خارج الدولة وحدة من الذكاء المطور في الإمارات والمصدّر إلى الأسواق العالمية.

ويعكس هيكل رأسمال الشركة التوجه ذاته القائم على التصدير.. فإلى جانب Core42، نجحت AIREV في جذب استثمارات من شركةVentureWave Capital ، إحدى أبرز شركات رأس المال الاستثماري في أيرلندا، إضافة إلى Titian Capital، كما تمضي حالياً في جولة تمويل من الفئة A2.

وعلى صعيد التوزيع، تم تعيين شركة Redington، أحد أكبر موزعي التكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، موزعاً رسمياً لحلول AIREV خلال الفترة 2026-2027، مع خطط للتوسع إلى الأسواق الأوروبية، ما يمنح منصة OnDemand انتشاراً واسعاً عبر قنوات توزيع راسخة.

وقال محمد خالد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AIREV: "يمثل تولي معالي الدكتور ثاني الزيودي رئاسة مجلس الإدارة محطة مهمة في مسيرة الشركة عبر الربط بين استراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات القائمة على توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة، وشركة تقوم استراتيجيتها بالكامل على تصدير التكنولوجيا المطورة إلى الأسواق حول العالم، وهدفنا إثبات أن الذكاء الاصطناعي الإماراتي قادر على المنافسة وقابل للتصدير عالمياً".

ويواكب توسع AIREV في أسواق عالمية مستهدفات دولة الإمارات المتمثلة في الانتقال من مستورد للتكنولوجيا المتقدمة إلى مصدر لها ومن خلال دمج البرمجيات المطورة في الدولة ضمن أجهزة عالمية معتمدة وتوزيعها عبر قنوات مؤسسية وحكومية، ما يحول كل نشر لمنصة OnDemand خارج الدولة إلى قيمة تصديرية غير نفطية ناتجة عن الهندسة البرمجية المحلية، وهي الفئة الأعلى ربحية والأسرع نمواً ضمن مستهدفات التنويع الاقتصادي الواردة في رؤية "نحن الإمارات 2031".