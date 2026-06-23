مجلس حكماء المسلمين يشارك في الاجتماع الدولي لمجلس أديان من أجل السلام

بورت لويس في 23 يونيو/ وام / يشارك مجلس حكماء المسلمين في الاجتماع الدولي لمجلس أديان من أجل السلام 2026، الذي تستضيفه جمهورية موريشيوس خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو الحالي، تحت شعار "صياغة مسارات نحو ازدهار روحي وإنساني مشترك".

حضر الجلسة الافتتاحية فخامة الرئيس دارامبير جوكهول، رئيس جمهورية موريشيوس، ووفد مجلس حكماء المسلمين وقيادات دينيَّة وفكريَّة وصنَّاع القرار وممثلي المؤسسات الدينية من مختلف أنحاء العالم.

ويناقش الاجتماع الدولي على مدى ثلاثة أيام عددًا من القضايا والتَّحديات العالمية الراهنة، وسبل توظيف القيم الدينيَّة والأخلاقيَّة في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية الكرامة الإنسانية، وترسيخ السلام والتضامن بين الشعوب.

وأكد سعادة المستشار محمد عبدالسلام، المستشار العام لمجلس حكماء المسلمين، أن التحديات العالمية الراهنة تستدعي تعزيز التعاون بين القيادات الدينية والفكرية وصنَّاع القرار لترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية المشتركة، مشيرًا إلى أنَّ المجلس، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يواصل حضورَه الفاعل في المنصات الدوليَّة المعنِيَّة بالحوار والتعايش؛ انطلاقًا من رسالته الهادفة إلى تعزيز التفاهم والتعاون بين الشعوب والثقافات والأديان.

ويشارك المستشار محمد عبد السلام وسماحة شيخ الإسلام الله شكر باشا زاده، عضو مجلس حكماء المسلمين ورئيس إدارة مسلمي القوقاز، في عددٍ من الجلسات الرئيسية المخصصة لمناقشة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتداعياته الإنسانيَّة، حيث يستعرضان رؤية مجلس حكماء المسلمين بشأن أهميَّة توظيف هذه التقنيات في خدمة الإنسان، وتعزيز الأطر الأخلاقية والحوكمة المسؤولة التي تكفل حماية الكرامة الإنسانية وصون الحياة البشرية، خاصَّة في أوقات النزاعات والأزمات.

وتأتي مشاركة مجلس حكماء المسلمين في إطار جهوده الرَّامية إلى الإسهام في النقاشات الدولية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وأبعاده الأخلاقية والإنسانية، وتعزيز التعاون بين القيادات الدينية وصنَّاع القرار والمؤسسات الدولية من أجل توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة الإنسان وترسيخ قيم السلام والعدالة والأخوَّة الإنسانية.