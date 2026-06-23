انطلاق النسخة الـ16 من "عالم دبي للرياضة" بمشاركة شرطة دبي ومرافق رياضية جديدة

دبي في 23 يونيو/ وام / أعلن "عالم دبي للرياضة" اليوم انطلاق موسمه الصيفي لعام 2026، مع افتتاح النسخة الـ16 من الحدث الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، ويستمر حتى 25 أغسطس المقبل.

ويقدم الحدث برنامجاً متنوعاً من الأنشطة الرياضية والفعاليات المجتمعية وتجارب اللياقة البدنية المصممة لمختلف الفئات العمرية، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة خلال أشهر الصيف.

وجرى الافتتاح الرسمي اليوم في مركز دبي التجاري العالمي بحضور ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي للمركز، وعيسى شريف مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، وممثلين عن شرطة دبي، إلى جانب مريم الفارسي لاعبة منتخب الإمارات لألعاب القوى ضيفة شرف الحفل.

وتعد نسخة هذا العام الأكبر في تاريخ الحدث، حيث تضم أكثر من 40 ملعباً رياضياً على مساحة تتجاوز 280 ألف قدم مربعة، وتوفر مرافق لممارسة 9 رياضات رئيسية تشمل كرة القدم وكرة السلة والبادل والتنس وتنس الطاولة والكرة الطائرة والريشة الطائرة والكريكيت والبيكل بول.

ويشهد الحدث هذا العام إطلاق مضمار داخلي جديد للجري والمشي بطول يقارب كيلومتراً واحداً، إلى جانب أكاديمية وولفيز للدراجات الهوائية التي تقدم برامج تدريبية بإشراف مدربين متخصصين، كما تم إدراج رياضة التوجه بالبوصلة ضمن الأنشطة الجديدة بالتعاون مع مؤسسة رياضة التوجه بالبوصلة في دولة الإمارات.

وتسجل القيادة العامة لشرطة دبي مشاركتها الأولى في الحدث من خلال مبادرة "تدرّب مع الشرطة"، التي تتيح للجمهور المشاركة في أنشطة رياضية تفاعلية مع منتسبي شرطة دبي.

وقال ماهر جلفار، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن النسخة الـ16 من "عالم دبي للرياضة" تواصل التوسع عاماً بعد آخر من خلال إضافة أنشطة وبرامج جديدة تلبي اهتمامات مختلف فئات المجتمع.

وأوضح أن النسخة الحالية تتضمن عدداً من الإضافات النوعية، من بينها مضمار الجري، وأكاديمية الدراجات الهوائية، ورياضة التوجه بالبوصلة، إلى جانب مشاركة شرطة دبي للمرة الأولى، بما يعزز من تنوع التجربة الرياضية المقدمة للزوار.

وأضاف أن الحدث شهد إقبالاً كبيراً منذ يومه الأول، مؤكداً أن "عالم دبي للرياضة" أصبح من الفعاليات الرياضية المجتمعية البارزة التي ينتظرها الجمهور سنوياً.

وأكد عيسى شريف، أن النسخة الجديدة تشهد إضافة مجموعة من البرامج والأنشطة التي تعزز من تنوع الخيارات الرياضية المتاحة للجمهور، وتسهم في تشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم.

وأوضح أن الحدث ينسجم مع استراتيجية مجلس دبي الرياضي 2033 الرامية إلى رفع عدد الممارسين للنشاط الرياضي اليومي إلى أكثر من 2.6 مليون شخص، مشيراً إلى أن الفعاليات الرياضية المجتمعية تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق هذا الهدف.

واعتبرت فاطمة أحمد بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي، أن مشاركة شرطة دبي في "عالم دبي للرياضة" خلال هذه النسخة تأتي في إطار دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة بين أفراد المجتمع.

وأوضحت أن شرطة دبي تشارك من خلال مركز التميز الرياضي ومبادرة "الروح الإيجابية"، عبر تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والمجتمعية، تشمل الجري وركوب الدراجات الهوائية والريشة الطائر والتمارين الرياضية الجماعية وأنشطة التسلق.

وأكدت أن هذه المشاركة تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحي ونشط، وتعزيز التفاعل الإيجابي بين المؤسسات والجمهور، مشيرة إلى أن المبادرة تأتي ضمن سلسلة من البرامج المجتمعية التي تنفذها شرطة دبي على مدار العام لنشر ثقافة النشاط البدني والسعادة وجودة الحياة.