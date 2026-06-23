معرض دبي الدولي للأخشاب يرسخ مكانته بين أبرز الفعاليات المتخصصة في الصناعة

دبي في 23 يونيو/ وام / يواصل معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب 2026 في يومه الثاني ترسيخ حضوره كواحد من أبرز المنصات المتخصصة في قطاع الأخشاب ومكائن وتقنيات التصنيع على مستوى المنطقة، بعد أن استقطب 5280 زائراً ومشاركاً من 80 دولة خلال اليوم الأول، في مؤشر واضح على قوة الحضور الدولي، والديناميكية المهنية والتجارية التي تميز الدورة الحالية.

ويُقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 22 إلى 24 يونيو 2026، جامعاً أكثر من 400 عارض، وما يزيد على 600 علامة تجارية دولية، إلى جانب 5 أجنحة دولية ومشاركة من أكثر من 45 دولة، بما يعزز مكانته كمنصة عالمية متخصصة تربط المصنعين، والموردين، والمشترين، وصناع القرار عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة في قطاع الأخشاب.

وعكست أجواء اليوم الثاني استمرار الزخم التجاري في المعرض، في مشهد يعكس الحيوية التجارية التي يشهدها المعرض، حيث تواصلت اللقاءات المهنية ومباحثات التوريد بين المشترين والموردين، إلى جانب المفاوضات المباشرة بين الشركات، بما يرسخ القيمة العملية للحدث ويعزز جدواه للمشاركين من مختلف الأسواق.

كما أظهرت نتائج استبيان ميداني أجرته الشركة المنظمة بين العارضين أن قيمة الصفقات المنعقدة في اليوم الأول تجاوزت 250 مليون درهم، في دلالة تعكس جدية الحراك التجاري، ومستوى الحضور النوعي التي يوفرها المعرض للمشاركين.

وفي هذا السياق، شهدت الدورة الحالية حضور سعود آل الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعرض الأخشاب – السعودية المقرر انعقاده خلال الفترة من 1 الى 3 سبتمبر 2026 في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، حيث قام بالإفصاح عن آخر المستجدات الخاصة بالمشاركات الدولية في معرض الأخشاب - السعودية والذي يحظى بمشاركة واسعة من كبرى الشركات العالمية، بما يعكس اتساع الاهتمام الإقليمي والدولي بالفرص الجديدة في قطاع الأخشاب والصناعات المرتبطة به، ويؤكد تصاعد أهمية السوقين الإماراتي والسعودي في استقطاب الفاعلين العالميين في هذا المجال.

وأثنى عدد من العارضين على مستوى التنظيم، وجودة الحضور، والاهتمام الواضح بالتكنولوجيا المتقدمة والحلول الذكية، مؤكدين أن الدورة الحالية تعكس تحولاً ملموساً في اهتمامات السوق، حيث يبرز الطلب بشكل متزايد على الماكينات المتطورة، وأنظمة التصنيع الذكي، وحلول الأتمتة، والمواد المتقدمة، والمنصات الرقمية التي ترفع الكفاءة وتعزز القدرة التنافسية.

وواصلت أجندة اليوم الثاني ترسيخ البعد الإستراتيجي للمعرض، عبر جلسات مؤتمر ناقشت العلاقة المتنامية بين الأخشاب، والتصميم، والابتكار، والفرص السوقية، ضمن إطار معرفي يرتكز على رؤية الإمارات 2031، ومخطط دبي الحضري 2040، ومستهدفات الحياد المناخي 2050، بما يعزز مكانة دبي كمركز تتقاطع فيه الرؤى الصناعية مع الفرص التجارية والتوجهات العالمية المستقبلية.

وشملت الموضوعات البارزة للمؤتمر تقنيات المعالجة، والتصنيع المتقدم للأخشاب، والاستدامة في توريد الأخشاب ومنتجاتها، إضافة إلى دور المشاريع الكبرى والتطوير القائم على التصميم في دفع الزخم التجاري، وصياغة ملامح المرحلة المقبلة من نمو القطاع.

وسلطت الجلسات الضوء على أثر الذكاء الاصطناعي، وأنظمة التحكم الرقمي بالحاسوب، والطباعة ثلاثية الأبعاد، إلى جانب أولويات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، في صياغة مستقبل أكثر كفاءة واستدامة للقطاع.

وأكد وليد فرغل، نائب رئيس معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، أن المعرض يواصل ترسيخ مكانته كمنصة رئيسية تجمع قادة القطاع والمتخصصين وصناع القرار من مختلف الأسواق، وتعكس الزخم المتنامي الذي يشهده قطاع الأخشاب إقليمياً ودولياً.

وقال: يؤكد اليوم الثاني من معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب أن الحدث رسّخ مكانته كمنصة أعمال استراتيجية ذات تأثير مباشر في حركة السوق واتجاهات القطاع وما نشهده من زخم في اللقاءات التجارية، وارتفاع مستوى التفاعل بين العارضين والمشترين، والاهتمام المتزايد بالتقنيات والحلول المتقدمة، يعكس القيمة العملية التي يحققها المعرض للمشاركين، وقدرته على ترجمة الحضور الدولي إلى فرص تجارية ملموسة. كما يواصل المعرض ترسيخ مكانة دبي كبوابة رئيسية لتجارة الأخشاب، ومركز يربط بين الأسواق المنتجة والأسواق المستهدفة، ويفتح المجال أمام توسع الأعمال وبناء شراكات نوعية تعزز نمو القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.

وبالتوازي مع المعرض الرئيسي، يشهد المعرض أيضاً تنظيم المعرض الدولي للإكسسوارات ومكوّنات الأثاث والمنتجات شبه الجاهزة، الذي يجمع المصنعين، والموردين، والمصممين، وصناع القرار لاستعراض أحدث المواد والحلول المستخدمة في تصنيع الأثاث والتجهيزات الداخلية.

ويبرز هذا الحدث المصاحب التحولات المتسارعة في متطلبات الأسواق، كما يفتح المجال أمام فرص أوسع للتعاون التجاري وبناء شراكات استراتيجية، مع التركيز على الحلول التي تجمع بين الكفاءة الوظيفية، والتقنيات الذكية، والمواد المستدامة القادرة على تحسين جودة المنتجات وإطالة عمرها التشغيلي.

ويؤكد استمرار هذا الحضور القوي الأهمية الاستراتيجية لدبي كبوابة رئيسية لصناعة الأخشاب، ومحور تجاري يربط بين مراكز الإنتاج والأسواق الأكثر طلباً في المنطقة.

واستناداً إلى بنيتها التحتية اللوجستية المتطورة، وارتباطها المباشر بالأسواق العالمية، وبيئتها الاقتصادية المحفزة للتوسع والاستثمار، تواصل دبي تعزيز موقعها كمركز إقليمي ودولي رائد للمعارض الصناعية المتخصصة والمنصات التجارية عالية التأثير.