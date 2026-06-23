"إقامة دبي" تعزز تميزها الدولي بابتكار نماذج معرفية للاتصال الحكومي

دبي في 23 يونيو/ وام / أكدت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي “إقامة دبي” مواصلة تعزيز حضورها التنافسي وريادتها العالمية على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تحويل خبراتها ورصيدها المعرفي في مجالات الاتصال الحكومي وإدارة السمعة إلى نماذج مؤسسية ومنهجيات مبتكرة، بما يعكس رؤية دبي في جعل الابتكار والمعرفة ركيزتين أساسيتين لدعم التميز الحكومي.

ونجحت إقامة دبي، في إطار حرصها على استدامة المعرفة المؤسسية، في تحويل تجاربها وممارساتها الرائدة إلى أصول معرفية مستدامة، عبر تسجيل أكثر من 20 ملكية فكرية متخصصة شملت منهجيات وأطر عمل ونماذج مبتكرة في مجالات الاتصال والإعلام وإدارة السمعة وتعزيز التفاعل، بما يسهم في بناء منظومة معرفية متكاملة تدعم كفاءة الأداء وتكرس ثقافة التطوير والتحسين المستمر.

وامتدت آثار هذه الجهود إلى أكثر من 35 جهة حكومية من خلال مشاركة التجارب والنماذج الرائدة في مجالات الاتصال الحكومي وإدارة السمعة، بما عزز ثقافة التعلم والتكامل المؤسسي وتبادل المعرفة على مستوى العمل الحكومي.

كما حصدت منظومة الاتصال الحكومي في إقامة دبي أكثر من 14 جائزة محلية ودولية تقديراً لتميزها في تطوير المبادرات والممارسات الاتصالية وترسيخ معايير الريادة المؤسسية.

وتوجت هذه الجهود بتحقيق معيار الاتصال الحكومي ضمن تصنيف المستوى العالمي وفق متطلبات برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز لعام 2024، إلى جانب الفوز بجائزة ستيفي الذهبية لأكثر فرق الاتصال ابتكاراً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجائزة أفضل حملة تسويقية ضمن جوائز ستيفي الدولية، فضلاً عن حصد جائزة أفضل منظومة اتصال حكومي متكاملة على المستوى الدولي ضمن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي.

وقال العميد عبدالصمد حسين سليمان، مساعد المدير العام لقطاع الريادة والمستقبل في إقامة دبي إن ما تحققه إقامة دبي من إنجازات محلية ودولية هو امتداد لنهج مؤسسي راسخ يؤمن بأن المعرفة والابتكار يشكلان المحرك الأساسي لاستدامة التطوير وتعزيز الريادة المؤسسية.

وأضاف أن إقامة دبي تؤمن بأن القيمة الحقيقية للإنجاز تكمن في القدرة على صناعة أثر مستدام، وتحويل التجارب الناجحة إلى نماذج وممارسات مؤسسية تسهم في الارتقاء بمستوى العمل الحكومي وتعزز مكانة دبي العالمية.

وقالت الدكتورة نجلاء عمر الدوخي، مدير إدارة التسويق والاتصال الحكومي في إقامة دبي إن هذه الإنجازات تعكس تحول الاتصال الحكومي في إقامة دبي إلى منظومة معرفية ناضجة، لا تكتفي بصناعة الرسائل، بل توثق التجارب، وتنتج النماذج، وتصدر الممارسات، وتصنع أثراً مؤسسياً قابلاً للاستدامة.

وأضافت أن تسجيل الملكيات الفكرية، وحصد الجوائز، ومشاركة الخبرات مع الجهات الحكومية، تجسد قدرة إقامة دبي على تحويل الاتصال إلى رافعة للتميز والريادة، وإلى نموذج يدعم مكانة دبي العالمية في الابتكار والعمل الحكومي المتقدم.