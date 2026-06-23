"إقامة دبي": خدمة الإنسان نهج راسخ للإمارات والتميز الحكومي ثقافة مستمرة

دبي في 23 يونيو/ وام / أكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، "إقامة دبي" بمناسبة يوم الخدمة العامة، الذي أقرّته الأمم المتحدة في 23 يونيو من كل عام تقديراً لجهود موظفي الحكومات في خدمة الناس، أن ما يؤكد عليه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بأن خدمة الإنسان والارتقاء بجودة حياة المجتمع يمثلان نهجاً راسخاً لدولة الإمارات.

كما نستلهم كلمات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" : “الوظيفة الحكومية حياة كاملة في خدمة الناس”.

وقال معاليه: لقد علمتنا قيادتنا الرشيدة أن التميز الحكومي ليس هدفاً مرحلياً، بل ثقافة مستمرة تبدأ من الموظف، ومن إيمانه بأن كل خدمة يقدمها تمثل صورة الإمارات وقيمها أمام العالم كما تعلمنا من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الحكومات الناجحة هي التي تبقى قريبة من الناس، تستمع لهم، وتسبق توقعاتهم، وتحول التحديات إلى فرص للتطوير والابتكار.

وفي الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، نعتز بأن نكون جزءاً من هذه المنظومة الوطنية، وأن نحمل مسؤولية تقديم خدمات تمس حياة الملايين من مواطنين ومقيمين وزوار، لتكون كل تجربة انعكاساً لما تمثله الإمارات من ترحيب وإنسانية وتميز.

وفي هذه المناسبة، أتوجه بالشكر والتقدير لكل موظف وموظفة في ميادين الخدمة العامة، ممن يواصلون بعطائهم وإخلاصهم صناعة الأثر الإيجابي في حياة الناس، وترسيخ قيم الخدمة العامة التي تميز دولة الإمارات وتعزز مكانتها نموذجاً عالمياً في العمل الحكومي فخدمة الوطن شرف، وخدمة الإنسان أمانة، وما نقدمه اليوم بإخلاص هو ما نصنع به مستقبل الغد.