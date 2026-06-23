"توام" تستضيف أول ورشة معتمدة بالإمارات والمنطقة للعلاج الإشعاعي منخفض الجرعة للأمراض الحميدة

العين في 23 يونيو/ وام / تستضيف مستشفى توام التابعة لشركة "صحة"، إحدى منشآت مجموعة "بيورهيلث"، أول ورشة عمل معتمدة في دولة الإمارات والمنطقة حول تطبيق العلاج الإشعاعي منخفض الجرعة للأمراض الحميدة، في خطوة نوعية تجسد التقدم المتواصل في تطوير خدمات العلاج الإشعاعي للأورام والتوسع في توظيفه الإكلينيكي خارج نطاق الأمراض السرطانية.

ويمتد البرنامج المعتمد على مدى ثلاثة أيام، اعتبارا من 27 يونيو الحالي ويُنظم بالتعاون مع "JointGlow"، مستقطباً نخبة من القيادات الإكلينيكية والفيزيائيين الطبيين وأخصائيي العلاج الإشعاعي وخبراء المعلوماتية الصحية، إلى جانب القيادات الإدارية في القطاع الصحي، بهدف صياغة مسارات إكلينيكية متقدمة وآمنة ومنهجية لتطبيق العلاج الإشعاعي منخفض الجرعة في حالات مختارة من الأمراض الحميدة والالتهابية، وفق نهج علمي راسخ يستند إلى الأدلة السريرية وأفضل الممارسات العالمية.

ويوفر البرنامج اعتماداً مؤسسياً لمستشفى توام، إلى جانب اعتماد فردي للأطباء المشاركين، كما يتضمن بروتوكولات عمل موحدة وسجلاً متكاملاً للبيانات لتتبع النتائج بصورة منهجية، بما يضمن التحسين المستمر للأداء ويدعم التوسع المنظم لهذا النهج العلاجي على المستويين الوطني والإقليمي.

وستشهد الورشة مشاركة قيادات وخبراء في مجال الأورام والعلاج الإشعاعي من مختلف أنحاء الدولة، إلى جانب خبراء دوليين من JointGlow، بما يسهم في إثراء تبادل الخبرات وترسيخ أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال التخصصي المتقدم.

وأكد الدكتور خالد سعيد بالعرج، رئيس مركز توام للأورام في مستشفى توام التابع لشركة "صحة"، أن المبادرة تجسد التزام المستشفى بتعزيز الابتكار الإكلينيكي القائم على الأدلة والمتمحور حول المريض، مشيراً إلى أنها تفتح آفاقاً جديدة لتوسيع الخيارات العلاجية الآمنة وغير التدخلية للأمراض الحميدة ضمن أطر تنظيمية تضمن الجودة والاستدامة.

وأوضح الدكتور عبدالرحمن بن سميّدة، رئيس قسم علاج الأورام الإشعاعي في مستشفى توام، أن البرنامج يعكس جاهزية المستشفى لتبني الاستخدامات الناشئة للعلاج الإشعاعي وفق منهجية منظمة وقابلة للقياس، مؤكداً أن الجهود لا تقتصر على التطبيق السريري فحسب، بل تمتد إلى بناء نموذج تشغيلي مستدام يعزز القيمة المضافة للمرضى ويدعم كفاءة المنظومة الصحية على المدى الطويل.

وشدد الدكتور خليفة الكعبي، استشاري علاج الأورام الإشعاعي في مستشفى توام، على أن تطبيق العلاج الإشعاعي منخفض الجرعة للأمراض الحميدة يتطلب أعلى مستويات الدقة والحوكمة الإكلينيكية، لافتاً إلى أن هذا التعاون يضمن توظيف الممارسات العلاجية الجديدة بأمان وكفاءة، مع متابعة منهجية للنتائج بما يحقق أثراً ملموساً ومستداماً للمرضى.