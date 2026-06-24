النشاط الاقتصادي في المكسيك ينمو بنسبة 2.3%

مكسيكو في24 يونيو /وام/ سجّل النشاط الاقتصادي في المكسيك نموًا بنسبة 2.3% على أساس سنوي خلال شهر أبريل الماضي، مدعوماً بأداء إيجابي شمل مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأفاد المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا في المكسيك، في تقرير ، بأن الارتفاع المسجل في مؤشر النشاط الاقتصادي يعود إلى نمو الأنشطة الأولية بنسبة 4.4%، والأنشطة الثانوية بنسبة 2.3%، إلى جانب زيادة الأنشطة الثالثية بنسبة 2.2%.

وأضاف التقرير أن القطاع الزراعي حقق نممواً بنسبة 4.2%، فيما ارتفع قطاع البناء بنسبة 10.4%، وقطاع التعدين بنسبة 3.4%، في حين استقرت الصناعات التحويلية دون تغيير.

-خلا-