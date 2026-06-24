تراجع مؤشر "نيكي" الياباني بفعل مخاوف رفع الفائدة الأمريكية

طوكيو في 24 يونيو /وام/ ⁠انخفض المؤشر "نيكي" الياباني اليوم،لثاني جلسة على التوالي، مع تأثر ثقة المستثمرين سلبا بالمخاوف إزاء رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة والتقييمات في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وهبط المؤشر "نيكي ​225" القياسي 0.56 بالمئة إلى 69396.61 نقطة، مبتعدا بشكل أكبر عن أعلى مستوى قياسي والذي سجله يوم الاثنين. كما تراجع المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.31 بالمئة إلى 3977.91 ‌نقطة.

وارتفع 113 سهما على المؤشر نيكي 225 مقابل تراجع 111 سهما وبقي سهم واحد دون تغير.

-خلا-