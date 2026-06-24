كولومبيا تفوز على الكونغو الديمقراطية وتتأهل إلى دور الـ32 في كأس العالم

مكسيكو سيتي في 24 يونيو/ وام/ تأهل منتخب كولومبيا إلى دور الـ32 في كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد فوزه اليوم على نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف دون مقابل، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أومنيلايف بالمكسيك، ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الحادية عشرة.

وجاء هدف المباراة عن طريق دانيال مونيوث في الدقيقة 76.

ورفع منتخب كولومبيا، بهذه النتيجة، رصيده إلى 6 نقاط، بالعلامة الكاملة، وجاء خلفه منتخب البرتغال برصيد 4 نقاط، ثم الكونغو الديمقراطية برصيد نقطة واحدة، وأوزبكستان رابعاً من دون رصيد من النقاط.