آية الطاهات بطلة لتحدي القراءة العربي في الأردن

عمان في 24 يونيو/ وام/ أحرزت الطالبة آية محمود منصور الطاهات لقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته العاشرة على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، بعد تصفيات شارك فيها 2127529 طالباً وطالبة من 5890 مدرسة، وتحت إشراف 8111 مشرفاً ومشرفة، أسهموا في إنجاح منافسات الدورة العاشرة من المسابقة الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، والتي تنظمها مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" منذ إطلاقها في العام 2015.

وجرى الإعلان عن فوز الطالبة آية محمود منصور الطاهات من الصف الرابع في مدرسة الخنساء الأساسية المختلطة التابعة لمديرية بني عبيد، خلال الحفل الختامي للدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي الذي شهدته العاصمة الأردنية عمان ، وذلك بحضور سعادة حمد عبد الله المطروشي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وعطوفة الدكتور نواف العجارمة ، الأمين العام للشؤون التعليمية في المملكة الأردنية الهاشمية، ومشاركة الدكتور فوزان الخالدي مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وعدد من المسؤولين والتربويين القائمين على مبادرة تحدي القراءة العربي، وحشد كبير من أولياء أمور الطلبة المشاركين.

وشهد الحفل الختامي أيضا تتويج فخري محمود مياس من مديرية لواء الرمثا بلقب "المشرف المتميز"، ومدرسة الخالدية الثانوية الشاملة المختلطة من مديرية البادية الشمالية الغربية بلقب "المدرسة المتميزة".

وفي فئة أصحاب الهمم، أحرزت الطالبة إيناس محمد أحمد سميرات من الصف الحادي عشر ، في مدرسة صيدور الثانوية التابعة لمديرية الطيبة والوسطية المركز الأول بعد تصفيات شارك فيها 26 ألف طالب وطالبة.

وتأهل إلى التصفيات النهائية على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية عشرة طلاب وطالبات، وضمت قائمة الأوائل إضافة إلى الطالبة آية محمود منصور الطاهات كلاً من: زينة أحمد القضاة من الصف الرابع في الكلية العلمية الإسلامية التابعة لمديرية الجامعة، وحمزة عبد الله عمر الكسواني من الصف الحادي عشر في مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز "القويسمة"، وحلا سلطان علي عتوم من الصف العاشر في مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز "جرش"، وأحمد خالد النعانعة من الصف الثاني عشر في مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز "الطفيلة"، ودنيا فايز عوده النعيمات من الصف العاشر في مدرسة بسطة الثانوية للبنات "البادية الجنوبية"، وعبد الله أحمد محمد زغلول من الصف الثامن في مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز "عجلون"، وجاد بلال محمد الفيصل من الصف العاشر في مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز "قصبة إربد"، وعبد الرحمن أحمد علي أبو عبيدة من الصف العاشر في أكاديمية منارة الأمل "عين الباشا"، وربى حسان محمد بنات من الصف الحادي عشر في مدرسة الروضة الثانوية الشاملة للبنات "الشونة الجنوبية".

وثمن معالي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية، الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" في ترسيخ ثقافة القراءة وتعزيز الحراك المعرفي في العالم العربي، من خلال مبادرات نوعية تسهم في تنمية مهارات الطلبة الفكرية والإبداعية، وتوسيع مداركهم، وتمكينهم من أدوات المعرفة التي تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل مجتمعاتهم.

وأشاد بجهود المؤسسة في تنظيم تحدي القراءة العربي، الذي يعد منصة رائدة تُطلق طاقات الطلاب نحو القراءة والاطلاع، وتمكّنهم من اكتشاف قدراتهم وتنمية شخصياتهم.

وقال معاليه إن المشاركة الكبيرة في مبادرة تحدي القراءة العربي تعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه طلبة الأردن، وحرص المنظومة التعليمية في الأردن على ترسيخ ثقافة القراءة وتنمية مهارات التفكير لدى الأجيال الصاعدة، بما يعزز حضور اللغة العربية في حياتهم اليومية، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم ماضية في دعم البرامج والمبادرات التي ترسخ مكانة لغة الضاد وتدعم مسيرة التميز الأكاديمي والمعرفي.

وهنأ معاليه، الطالبة آية محمود منصور الطاهات، وجميع الفائزين والفائزات والطلبة المشاركين في المنافسات وذويهم، مثمّناً جهود المدارس والكوادر التعليمية في المملكة الأردنية الهاشمية، وكل من أسهم في إنجاح تصفيات الدورة العاشرة من مبادرة تحدي القراءة العربي.

من جانبه، قال الدكتور فوزان الخالدي، إن مبادرة تحدي القراءة العربي تواصل ترسيخ مكانتها كأكبر مشروع معرفي عربي يهدف إلى بناء جيل قارئ ومثقف، قادر على إنتاج المعرفة والمساهمة في نهضة مجتمعه، من خلال نشر ثقافة القراءة وتعزيز ارتباط الأجيال باللغة العربية.

وأضاف أن المشاركة الأردنية الواسعة في التحدي تعكس حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والمعنيون بالشأن الثقافي، والمجتمع الأردني لتحفيز الطلبة على القراءة، وقد شكّلت هذه الجهود رافداً مهماً للنجاح الاستثنائي الذي حققته الدورة العاشرة، والتي شارك في تصفياتها أكثر من 40 مليون طالب وطالبة من 60 دولة.

وتقدم الدكتور فوزان الخالدي بالتهنئة إلى الفائزين والفائزات وجميع المشاركين في المنافسات، مشيداً بتميزهم وإصرارهم على تحقيق هذا الإنجاز المعرفي.

وشهدت الدورة العاشرة من مبادرة تحدي القراءة العربي، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، مشاركة قياسية وصلت إلى 40286428 طالباً وطالبة من 60 دولة، بينهم 74062 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم، بزيادة قدرها 24% على الدورة التاسعة التي شهدت مشاركة 32.231 مليون طالب وطالبة من 50 دولة، كما سجلت الدورة العاشرة مشاركة 138426 مدرسة و161507 مشرفين ومشرفات.

ويهدف تحدي القراءة العربي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، في العام 2015، إلى ترسيخ ثقافة القراءة باللغة العربية، كلغة قادرة على مواكبة كل أشكال الآداب والعلوم والمعارف، وتحبيب الشباب العربي بلغة الضاد، وتشجيعهم على استخدامها في تعاملاتهم اليومية.

ويسعى التحدي إلى تطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي، وصولاً إلى إثراء المحتوى المعرفي المتوفر باللغة العربية، وترسيخ قيم التواصل والتعارف والحوار والانفتاح على الثقافات المختلفة.