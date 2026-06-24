مجموعة تريندز تستعرض إنجازاتها وتعلن خططها للنصف الثاني من 2026

أبوظبي في 24 يونيو/ وام/ نظمت "مجموعة تريندز"، لقاءها النصفي السنوي لعام 2026، في قاعة المؤتمرات الكبرى بمقرها في أبوظبي، بحضور الدكتور محمد العلي رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، ومديري الشركات، وفريق العمل، وذلك في أول لقاء يعقد بعد التحول رسمياً من "مركز" إلى "مجموعة".

ويعد اللقاء، الذي نظمته إدارة الاتصال المؤسسي، محطة تقييم حقيقية لأول تجربة متكاملة في صناعة المعرفة، تجمع تحت مظلة واحدة خمس شركات نوعية هي، تريندز للبحوث والاستشارات، وتريندز جلوبال، وتريندز باروميتر، ومرصد تريندز لدراسة الظواهر الاجتماعية ، ومعهد تريندز للتدريب.

وأكد مجلس الإدارة، أن عام 2026 ليس مجرد عام عادي في التقويم المؤسسي، بل هو "عام الحصاد" بعد سنوات من بناء البنية التحتية المعرفية والإدارية، مشيرا إلى أن التحول إلى هيكل المجموعة لم يكن تغييراً شكلياً، بل استجابةً لمتطلبات مرحلة جديدة تتطلب تقديم حزمة متكاملة من البحث والاستشارة والتدريب والرصد، بدلاً من الخدمات المنفصلة، ومضاعفة القدرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، عبر تنويع الأدوات المعرفية، ورفع سقف الطموح من "تقديم دراسات" إلى "صناعة تأثير".

واستعرض اللقاء حصاد الفترة الماضية، ومن أبرزه التواجد الدولي عبر افتتاح مكاتب جديدة في قارات العالم ، والشراكات المؤسسية من خلال توقيع اتفاقيات تعاون جديدة مع مؤسسات بحثية وأكاديمية إقليمية ودولية، والجوائز المرموقة التي حصدها "تريندز" في مجالات البحث والتميز المؤسسي، وإصدار مئات الدراسات والتقارير الاستشرافية.

وتم خلال اللقاء الإعلان عن خطة العمل المعتمدة للنصف الثاني من عام 2026، والتي تتضمن إطلاق مبادرات بحثية موجهة لتلبية أولويات عالمية، بجانب مناقشة محاور جوهرية أبرزها التكامل بين الشركات الخمس والتحديات خلال المرحلة المقبلة.