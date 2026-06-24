شراكة بين صحة أبوظبي و"بيوكوم كاليفورنيا" تفتح آفاقاً جديدة للابتكار الصحي العالمي

سان دييغو في 24 يونيو/ وام/ وقّعت دائرة الصحة – أبوظبي، اتفاقية شراكة إستراتيجية مع "بيوكوم كاليفورنيا"، إحدى أكبر جمعيات علوم الحياة في العالم التي تمثل أكثر من 1,800 مؤسسة في مجالات التكنولوجيا الحيوية والأدوية والتقنيات الطبية، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار الصحي وعلوم الحياة، ويربط بين منظومتي علوم الحياة في أبوظبي وكاليفورنيا لدعم وتسريع الابتكار الصحي عالمياً.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز التعاون والتواصل بين المبتكرين والباحثين والمستثمرين ورواد الأعمال لدى الجانبين، بما يطلق فرصاً جديدة لتسريع تطوير الجيل المقبل من الحلول الصحية والتحقق من كفاءتها وتوسيع نطاقها، إلى جانب دعم تبادل الخبرات ضمن منظومة علوم الحياة وتطوير المجمعات المعنية بهذا القطاع الحيوي.

وسيعمل الطرفان على تبادل أفضل الممارسات العالمية والرؤى التنظيمية والدروس المستخلصة من التجارب الرائدة، بما يسهم في تعزيز بيئات الابتكار ودعم نمو قطاع علوم الحياة في كل من أبوظبي وكاليفورنيا، فيما ستربط الشراكة منظومة كاليفورنيا العالمية في علوم الحياة بمجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة في أبوظبي، الأمر الذي يتيح للشركات فرصاً أوسع للتطوير والابتكار والاختبار عبر السوقين.

ومن خلال "بيوكوم كاليفورنيا"، ستتمكن شركات التكنولوجيا الحيوية والأدوية والتقنيات الطبية في الولايات المتحدة من الوصول إلى منظومة أبوظبي الذكية لعلوم الحياة، ونموذجها المبتكر الذي يجمع بين الاكتشاف العلمي والتجربة السريرية والتطبيق الواقعي ضمن بيئة متكاملة تسرّع تحويل المعرفة إلى حلول صحية ملموسة.

ويدعم التعاون تنظيم فعاليات مشتركة واستقبال وفود وتنفيذ مبادرات متخصصة تركز على تطوير الكفاءات، حيث يمثل بناء القدرات محوراً رئيسياً في هذه الشراكة، بما يعكس التزاماً مشتركاً بتطوير المواهب والخبرات والمهارات المتقدمة اللازمة لدعم نمو قطاع علوم الحياة.

وأكدت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، أن الشراكة مع "بيوكوم كاليفورنيا" تعزز الربط بين المواهب والبحوث والاستثمارات والتطبيقات عبر الحدود، وتفتح آفاقاً أوسع أمام المبتكرين والباحثين والمستثمرين للاستفادة من منظومة أبوظبي الذكية لعلوم الحياة وتسريع تحويل الاكتشافات العلمية إلى حلول ذات أثر ملموس وعلى نطاق أوسع.

من جانبه، أعرب جو بانيتا، الرئيس الفخري لبيوكوم، عن اعتزازه بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، مشيراً إلى أن الإمارة تمتلك رؤية إستراتيجية واضحة وبيئة داعمة لتطوير علاجات مبتكرة، فيما تسهم مذكرة التفاهم في تعزيز تنظيم الفعاليات المشتركة، وبناء الشراكات بين الشركات في كاليفورنيا وأبوظبي، وربط الإمارة بشبكة بيوكوم العالمية.

وتم توقيع الاتفاقية ضمن مشاركة أبوظبي في المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2026، المنعقد بمدينة سان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تستعرض الإمارة منظومتها الذكية في علوم الحياة وشراكاتها في مجالات الجينوم، وتحرير الجينات، والابتكار الصحي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والعلاجات المتقدمة، والأمراض النادرة.

ويضم وفد دائرة الصحة – أبوظبي إلى الولايات المتحدة نخبة من أبرز الجهات الفاعلة في منظومة الصحة والاستثمار والابتكار في الإمارة، بما في ذلك مكتب أبوظبي للاستثمار، وM42، وHub71، وجامعة نيويورك أبوظبي، ومدينة مصدر، وجامعة خليفة، ومجموعة كيزاد، و"بيورهيلث"، و"مبادلة بايو"، و"أرسيرا"، ومعهد الحياة الصحية في أبوظبي.