شرطة أبوظبي تحتفي بتخريج دورة الإعداد الأساسي للمستجدات الـ65

أبوظبي في 24 يونيو/ وام / احتفت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلةً في إدارة التأهيل الشرطي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بمدينة العين، بتخريج دورة الإعداد الأساسي للمستجدات الـ 65، والتي ضمت 38 مستجدة، وذلك بعد إتمامهن برنامجًا تدريبيًا متكاملًا اشتمل على مختلف العلوم الأمنية والشرطية والتطبيقات الميدانية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على أداء مهامها بكفاءة واقتدار.

وأكد العقيد الدكتور علي خميس اليماحي مدير إدارة التأهيل الشرطي بالإنابة، اهتمام شرطة أبوظبي بالاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكفاءات الوطنية وفق أعلى المعايير التدريبية والأكاديمية، بما يعزز جاهزية الكوادر الشرطية ويمكنها من مواكبة التطورات المتسارعة في مختلف مجالات العمل الأمني والشرطي.

وأوضح أن البرنامج التدريبي ركز على تنمية المهارات الأمنية والميدانية وتعزيز المعارف التخصصية، إلى جانب بناء الشخصية القيادية وترسيخ قيم الانضباط والالتزام والمسؤولية، بما يسهم في إعداد منتسبات قادرات على أداء واجباتهن بكفاءة واحترافية وخدمة المجتمع وفق أفضل الممارسات الشرطية.

وبدأ الحفل بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، ثم ألقى العقيد الدكتور علي خميس اليماحي كلمة هنأ فيها الخريجات، مشيدًا بما أظهرنه من جدية وانضباط طوال فترة التدريب، ومؤكدًا حرص شرطة أبوظبي على تمكين المرأة وإعدادها للقيام بأدوارها الوطنية في مختلف مجالات العمل الشرطي والأمني.

وفي ختام الحفل، كرّم العقيد الدكتور علي خميس اليماحي المتفوقات، متمنيًا لجميع الخريجات التوفيق والنجاح في مسيرتهن العملية، وحاثًا إياهن على مواصلة تطوير قدراتهن والتمسك بالقيم المهنية والالتزام المؤسسي، بما يسهم في تعزيز مسيرة التميز والريادة التي تنتهجها شرطة أبوظبي في خدمة المجتمع وتحقيق الأمن والاستقرار.