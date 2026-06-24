محمد بن راشد يصدر مرسوما بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية برئاسة مكتوم بن محمد

دبي في 24 يونيو / وام / أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (16) لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة مؤسّسة دبي العقارية، برئاسة سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النّائب الأوّل لحاكم دبي.

ويضم مجلس الإدارة في عضويته كلا من: هشام عبدالله قاسم، نائباً للرئيس، والأعضاء: معالي محمد هادي أحمــد الحسيني، وراشد محمـد راشـد المطوع، وشعيب مير هاشم خوري، وعبدالعزيز محمد الملا، وراشد علي بن عبود الفلاسي.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.