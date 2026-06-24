الاتحاد الأوروبي يوفد بعثة لمراقبة الانتخابات العامة في زامبيا

بروكسل في 24 يونيو / وام / أعلنت دائرة العمل الخارجي الأوروبي إيفاد بعثة مستقلة لمراقبة الانتخابات العامة في جمهورية زامبيا المقررة في 13 أغسطس 2026، وذلك استجابة لدعوة رسمية من الحكومة الزامبية لتقديم تقييم شامل يستند إلى الإطار القانوني الوطني والمعايير الإقليمية والدولية للانتخابات الديمقراطية.

وعينت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، عضو البرلمان الأوروبي مايكل ماكنمارا رئيساً للبعثة التي تعد السادسة من نوعها ضمن الشراكة الطويلة بين الجانبين منذ عام 2001.

وأكد ماكنمارا تطلعه للتواصل مع كافة الأطراف المعنية من مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والمرشحين ومنظمات المجتمع المدني، تمهيداً لبدء العمل الميداني بوصول 11 خبيراً انتخابياً أواخر شهر يونيو، تعقبهم مجموعة من 32 مراقباً طويل الأمد، ثم 32 مراقباً قصير الأمد قبيل موعد الاقتراع، على أن تختتم أعمال البعثة بإصدار بيان أولي عقب الانتخابات يعقبه تقرير نهائي يتضمن توصيات تسهم في تحسين العمليات الانتخابية مستقبلا.