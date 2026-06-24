وكالة الطيران الأوروبية تمدد نشرتها الخاصة بمناطق النزاع حتى الأول من يوليو المقبل

بروكسل في 24 يونيو/ وام / قررت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي تمديد نشرتها الخاصة بمناطق النزاع حتى الأول من يوليو المقبل.

وأصدرت الوكالة تحذيراً محدثاً لشركات الطيران بضرورة الاستمرار في تجنب الأجواء الجوية فوق كل من إيران والعراق ولبنان، مع التزام أقصى درجات الحذر في عموم منطقة الشرق الأوسط، رغم التوصل إلى إطار تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لخفض التصعيد.

وأوضحت الوكالة أن هذا التقييم يستند إلى استمرار احتمالات حدوث انتهاكات قصيرة الأمد لاتفاق وقف إطلاق النار، لا سيما في محيط مضيق هرمز والمجالات الجوية المجاورة، وهو ما يبقي المخاطر التشغيلية والأمنية قائمة أمام حركة الطيران المدني.

-سر-.