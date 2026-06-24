مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي ينظم فعاليات مجتمعية وتراثية هادفة

العين في 24 يونيو / وام / نظم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، بتوجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، حزمة من الفعاليات الثقافية والتوعوية الرامية إلى ترسيخ القيم الإنسانية والاهتمام بكبار المواطنين وتعزيز الهوية الوطنية.

تضمنت الفعاليات محاضرة تفاعلية بعنوان "لنحمي كبارنا بحب" قدمها الدكتور أحمد الصوافي ضمن مبادرة "تحدي الشيخوخة" لتأكيد الأهمية الإنسانية والاجتماعية للتواصل مع كبار المواطنين ومراعاة مشاعرهم.

وشهدت مدرسة الغاف للشراكات تقديم محاضرة "بصمة أسرة.. أثر يدوم" ألقاها سعيد البادي، رئيس فريق "تطوعك انتماء"، لغرس ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية في نفوس الطلبة.

وتوج المركز جهوده بمحاضرة "فنجان قهوة الدار" التي قدمها كل من غريب الكعبي وسعيد البادي لتسليط الضوء على آداب الضيافة والقهوة الإماراتية، في خطوة تعكس التزام المركز الدائم ببناء مجتمع متماسك يجمع بين الأصالة والمعاصرة.