محمد بن سعود القاسمي يشهد حفل إعلان نتائج "تعداد الشارقة 2025 "

الشارقة في 24 يونيو/ وام / شهد الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، اليوم، حفل إعلان دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية نتائج "تعداد الشارقة 2025"، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

واستهل الحفل بالسلام الوطني ليشاهد بعدها الحضور عرضاً مرئياً تناول تاريخ التعداد وأهميته في الإمارة وملامح التنمية المستدامة التي تم إنجازها خلال العقود الماضية.

وألقى الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية كلمة قدّم فيها الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رؤية سموه الملهمة التي جعلت من الإنسان محورا للتنمية المستدامة في الإمارة.

وتناول رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية أهمية التعداد والفوائد التي تعود من هذه الأرقام على التنمية، قائلاً إن قيمة البيانات لا تقاس بحجمها، بل في قدرتها على الإجابة عن أسئلة المستقبل قبل أن تُطرح، فالبيانات الدقيقة هي التي تمنح صانع القرار البصيرة لا مجرد المعلومة، وتمنح المجتمع الثقة لا مجرد الأرقام، ورسالتنا: أن نحوّل كل مؤشر إحصائي إلى أداةٍ تخدم الإنسان، وتستبق احتياجاته، وترتقي بجودة حياته.

وأضاف الشيخ محمد بن حميد القاسمي : ندرك اليوم أن العالم يتغيّر بسرعةٍ تفرض علينا أن ننتقل من الإحصاء التقليدي إلى منظومةٍ ذكيةٍ متكاملة، تتكامل فيها السجلات الحكومية، ويعمل فيها الذكاء الاصطناعي والتحليل المتقدم على استشراف ما هو آتٍ، هذا هو التوجّه الذي نبني عليه طموحنا نحو عام 2030، وهو توجّهٌ يجعل من البيانات ثروةً وطنيةً مستدامة، ومن المعرفة رأس مالٍ حقيقيٍّ للتنمية.

وأعلن رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية خلال كلمته أن عدد سكان إمارة الشارقة قد بلغ 2,135,888 مليون نسمة، مختتماً كلمته بالشكر والتقدير إلى كافة الجهات الإتحادية والمحلية التي أسهمت في إنجاز ونجاح تعداد الشارقة 2025.

وشهد الشيخ محمد بن سعود القاسمي والحضور جلسة حوارية شارك فيها كل من عبدالله الكديد المحرزي مدير إدارة الإحصاء بدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ورقية علي المنصوري رئيس قسم الإحصاءات المجتمعية بدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وأدارها بدر الشمري، تناولت أبرز نتائج تعداد الشارقة 2025 ودلالته على التنمية والتطور الاقتصادي وأثره على صناعة القرار في الإمارة.

وأظهرت نتائج "تعداد الشارقة 2025" زيادة في عدد سكان الإمارة والتي بلغت 51% خلال العقد الأخير 2015 - 2025.

وفي مؤشر النمو السكاني بلغ عدد الذكور 1.4 مليون نسمة بنسبة 67%، بينما بلغ عدد الإناث في الإمارة 710 ألف نسمة بنسبة بلغت 33%، وبلغ عدد السكان غير المواطنين الإماراتيين 1.9 مليون نسمة بنسبة بلغت 89%.

وعلى مستوى الهرم السكاني للمواطنين الإماراتيين في إمارة الشارقة، بلغ العدد الإجمالي 234431 نسمة بنسبة 11% من اجمالي عدد السكان في الإمارة، وبلغ عدد الذكور من المواطنين الإماراتيين 116128 بنسبة بلغت 49.6%، وعدد الإناث 118213 بنسبة بلغت 50.4%، وبلغ معدل نمو المواطنين الإماراتيين 33.6 %خلال الفترة من 2015 – 2025.

وفي مؤشر التوزيع الجغرافي لكامل سكان إمارة الشارقة جاءت مدينة الشارقة بعدد 1899202 نسمة، وخورفكان بعدد 61936 نسمة، ومدينة كلباء بعدد 59401 نسمة، ومدينة الذيد بعدد 39295 نسمة، ومدينة الحمرية بعدد 22354 نسمة، ومدينة المدام بعدد 21230 نسمة، ومدينة دبا الحصن بعدد 16116 نسمة، ومدينة البطائح بعدد 9077 نسمة، ومدينة مليحة بعدد 7178 نسمة.

وفي مؤشر توزيع السكان الإماراتيين الجغرافي على مدن إمارة الشارقة، جاءت مدينة الشارقة بعدد 134933 نسمة بنسبة بلغت 58%، ومدينة كلباء بعدد 34278 نسمة بنسبة 15%، ومدينة خورفكان بعدد 28628 نسمة بنسبة 12%، ومدينة الذيد بعدد 10915 نسمة بنسبة 5%، ومدينة دبا الحصن بعدد 9848 نسمة بنسبة 4%، ومدينة المدام بعدد 6938 نسمة بنسبة 3%، ومدينة البطائح بعدد 3446 نسمة بنسبة 1%، ومدينة مليحة بعدد 3234 نسمة بنسبة 1%، ومدينة الحمرية بعدد 2121 نسمة بنسبة 1%.

وفي مؤشر التعليم والعمل، توزعت نسبة المواطنين الإماراتيين حسب نوع التعليم إلى 64% في القطاع الحكومي، ونسبة 36% في القطاع الخاص، وتنوعت مجالات العمل ما بين الحكومة الإتحادية، والحكومة المحلية، والقطاع الخاص، وشبه الحكومي، والعائلي، والدبلوماسي والدولي.

وفي المؤشرات المجتمعية لتعداد الشارقة 2025، بلغت نسبة كبار السن الإماراتيين الذين يستخدمون التكنولوجيا 67%، وبلغت نسبة انخفاض الأمية بين الإماراتيين 18% ، بينما ارتفعت نسبة المواطنين الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 178%.

أما في مؤشرات الاستدامة بلغت نسبة المساكن التي تستخدم الطاقة البديلة 18.6%، ونسبة المساكن المزودة بتجهيزات الأمن والسلامة 71.3%، بينما بلغت نسبة الفلل التي تحتوي على مساحات مزروعة 69.7%.

وتفضل الشيخ محمد بن سعود القاسمي بتكريم الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد الذين أسهموا في إنجاح تعداد الشارقة 2025، ملتقطاً معهم الصور التذكارية. كما تفضل بتسلم هدية تذكارية من الشيخ محمد بن حميد القاسمي على تشريفه الحفل وتكريم الشركاء والداعمين.

حضر الحفل كل من الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ محمد بن عبد الله بن ماجد القاسمي، مدير دائرة شؤون البلديات، وعدد من رؤساء ومديري الهيئات والدوائر الحكومية.