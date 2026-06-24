6 مواجهات مهمة ترسم ملامح المتأهلين في كأس العالم 2026 غدا

أبوظبي في 24 يونيو / وام / تتواصل غداً منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بإقامة 6 مباريات قوية ضمن المجموعات الثالثة والأولى والخامسة، وسط صراع محتدم على بطاقات التأهل إلى دور الـ32 وحسم صدارة المجموعات.

وفي المجموعة الثالثة، يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الهايتي على ملعب أتلانتا عند الساعة الثانية صباحاً بتوقيت الإمارات، فيما تجمع المباراة الثانية في التوقيت ذاته منتخبي إسكتلندا والبرازيل على ملعب ميامي بولاية فلوريدا.

ويدخل المنتخب المغربي المواجهة وهو في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بعد تعادله مع البرازيل وفوزه على إسكتلندا، باحثاً عن انتصار يضمن له التأهل إلى دور الـ32، مع إمكانية انتزاع الصدارة في حال تعثر المنتخب البرازيلي أمام إسكتلندا.

ويواصل المنتخب المغربي سعيه لتكرار حضوره القوي على الساحة العالمية، مستفيدا من مجموعة من اللاعبين البارزين، يتقدمهم إبراهيم دياز، وسفيان رحيمي، وإشرف حكيمي، وأيوب الكعبي، وعبد الصمد الزلزولي، إلى جانب النهج الفني الذي يعتمده المدرب محمد وهبي والقائم على التوازن بين الانضباط الدفاعي والفاعلية الهجومية.

في المقابل، يتطلع منتخب هايتي إلى إنهاء مشاركته بصورة إيجابية بعد خسارتيه في الجولتين السابقتين، وتحقيق أول نقاطه في البطولة بقيادة مدربه سيباستيان ميجن، الذي يعتمد على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة.

وفي المباراة الثانية، يسعى المنتخب الإسكتلندي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية بعد فوزه على هايتي، وتحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في مشاركاته بكأس العالم، بينما يطمح المنتخب البرازيلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب برصيد 5 ألقاب، إلى الحفاظ على صدارة المجموعة وحسم التأهل بأفضلية فنية ومعنوية.

ويعتمد المنتخب البرازيلي بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على مجموعة من النجوم، أبرزهم فينيسيوس جونيور، وكاسيميرو، وفابينيو، إلى جانب نيمار الذي أعلن الجهاز الفني جاهزيته للمشاركة بعد فترة غياب بسبب الإصابة.

وضمن منافسات المجموعة الأولى، يلتقي منتخب جنوب أفريقيا مع منتخب كوريا الجنوبية على ملعب مونتيري في المكسيك عند الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت الإمارات، فيما يواجه منتخب التشيك نظيره المكسيكي في التوقيت نفسه على ملعب مكسيكو سيتي.

ويبحث منتخب جنوب أفريقيا عن انتصاره الأول في البطولة بعد خسارته أمام المكسيك وتعادله مع التشيك، أملاً في إنعاش حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل، بقيادة مدربه البلجيكي هوجو بروس، الذي يعتمد على التحولات السريعة والهجمات المرتدة.

أما منتخب كوريا الجنوبية فيدخل اللقاء بطموح حسم التأهل إلى دور الـ32 ومواصلة نتائجه الإيجابية، مستنداً إلى خبرة عدد من لاعبيه البارزين، وفي مقدمتهم سون هيونج-مين وكيم مين-جاي.

وفي المواجهة الثانية للمجموعة، يسعى المنتخب المكسيكي إلى إنهاء مرحلة المجموعات في الصدارة، مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، فيما يتمسك المنتخب التشيكي بفرصه في المنافسة عبر تحقيق فوزه الأول في البطولة بعد خسارته أمام كوريا الجنوبية وتعادله مع جنوب أفريقيا.

وتشهد المجموعة الخامسة مواجهتين مهمتين، حيث يلتقي منتخب كوراساو مع منتخب كوت ديفوار على ملعب فيلادلفيا، فيما تختتم مباريات المجموعة بلقاء الإكوادور وألمانيا على ملعب نيويورك سيتي.

ويسعى منتخب كوراساو إلى تحقيق أول انتصار له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بعد خسارته أمام ألمانيا وتعادله مع الإكوادور، بينما يتطلع منتخب كوت ديفوار إلى تعزيز فرصه في التأهل إلى دور الـ32 وتعويض خسارتها أمام ألمانيا في الجولة الماضية.

ويعتمد منتخب كوت ديفوار بقيادة المدرب إيميرس فاي على أسلوب هجومي مدعوم بمجموعة من اللاعبين المميزين، أبرزهم فرانك كيسي وأوديلون كوسونو وديوماندي.

وفي المباراة الأخيرة، تتطلع ألمانيا إلى مواصلة انطلاقتها القوية وتحقيق العلامة الكاملة بعد انتصارين متتاليين على كوراساو وكوت ديفوار، مستفيدة من النهج الفني للمدرب يوليان ناغلسمان القائم على المرونة التكتيكية والضغط العالي والاستحواذ.

ويضم المنتخب الألماني مجموعة من أبرز نجومه، يتقدمهم أنطونيو روديغر، وجوشوا كيميتش، وجمال موسيالا، فيما يتمسك منتخب الإكوادور بفرصه في التأهل من المركز الثاني بقيادة مدربه الأرجنتيني سيباستيان بيكاتشيسي، والاعتماد على عناصر بارزة في مقدمتها مويسيس كايسيدو، وإنر فالنسيا، وبييرو هينكابي.

وتحمل مباريات الغد أهمية كبيرة في رسم ملامح المتأهلين إلى دور الـ32، في ظل تقارب المستويات وتعدد سيناريوهات التأهل والصدارة في المجموعات الثلاث.