توقعات بسقوط أمطار غداً

أبوظبي في 24 يونيو/ وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر شرقاً وجنوباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً غرباً مثيرة للغبار.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً خاصة غرباً ويحدث المد الأول عند الساعة 09:59 والمد الثاني عند الساعة 21:57 والجزرالأول عند الساعة 14:43 والجزر الثاني عند الساعة 05:32.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 07:41 والمد الثاني عند الساعة 17:59والجزر الأول عند الساعة 12:52 والجزر الثاني عند الساعة 01:17.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 33 80 20

دبي 39 32 85 35

الشارقة 42 29 80 20

عجمان 38 31 80 50

أم القيوين 41 28 80 25

رأس الخيمة 42 32 65 25

الفجيرة 35 32 85 60

العـين 46 33 50 15

ليوا 44 25 85 25

الرويس 40 26 65 20

السلع 42 30 50 15

دلـمـا 38 33 60 45

طنب الكبرى / الصغرى 37 30 80 30

أبو موسى 38 31 80 30