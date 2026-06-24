"بلدية عجمان" توقع مذكرة تفاهم مع "جائزة راشد بن حميد" لتعزيز البحث والابتكار

عجمان في 24 يونيو / وام / أبرمت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان وجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم مذكرة تفاهم تسري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي والابتكار وإدارة المعرفة، بما ينسجم مع "استراتيجية عجمان 2030" ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة.

وقع المذكرة كل من الدكتور حمدان محمد ال علي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بدائرة البلدية والتخطيط، وسعادة الدكتورة آمنة خليفة آل علي، نائب رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء من كلا الطرفين.

وأكد الدكتور حمدان محمد آل علي حرص الدائرة على بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع المؤسسات العلمية الرائدة لترسيخ ثقافة المعرفة ومنظومة الابتكار في بيئة العمل الحكومي، مشيراً إلى أن توظيف المخرجات البحثية وتبني الأفكار القابلة للتطبيق يعدان ركيزة أساسية لتطوير الخدمات وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

وأوضحت سعادة الدكتورة آمنة خليفة آل علي أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والمعرفية لتحويل نتائج البحث العلمي إلى مشاريع ومبادرات تخدم المجتمع، مؤكدة حرص الجائزة على توسيع شراكاتها لدعم بناء مجتمع معرفي مستدام يعزز مكانة عجمان كمركز للتميز العلمي والابتكاري.

وتهدف المذكرة إلى دمج الابتكار في العمل الحكومي عبر تبادل الدراسات، ونشر البحوث الفائزة بجائزة البحث العلمي الصادرة عن الدائرة في "مجلة عجمان للدراسات والبحوث"، كما تنص الاتفاقية على الاستفادة من البحوث الفائزة بـ "جائزة راشد بن حميد" لخدمة مشاريع الدائرة عبر حاضنة الابتكار في "مركز عجمان X"، إلى جانب تنظيم برامج ومؤتمرات علمية مشتركة، وإتاحة الفرصة للباحثين للمشاركة في مشاريع تطبيقية تلبي احتياجات القطاع الحكومي، فضلاً عن بناء شراكات استراتيجية مع جهات محلية وإقليمية ودولية لدعم خطط التنمية المستدامة.