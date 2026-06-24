متحف اللوفر أبوظبي يعلن برنامج موسمه 2026 - 2027 بأربعة معارض تحتفي بالتاريخ والتراث

أبوظبي في 24 يونيو/ وام / أعلن متحف اللوفر أبوظبي عن برنامج موسمه الثقافي 2026 - 2027 الذي يمتد على مدار عام كامل ويضم أربعة معارض رئيسية تستكشف جوانب متنوعة من التاريخ الإنساني والتراث الثقافي والفنون المعاصرة إلى جانب برنامج متكامل من الفعاليات التعليمية والثقافية.

ويأتي الموسم الجديد تأكيداً لدور المتحف في تعزيز الحوار بين الثقافات وتسليط الضوء على الروابط المشتركة بين الحضارات من خلال معارض تتناول التبادل البحري عبر المحيط الهندي وحماية التراث الثقافي والتعبيرات الفنية المعاصرة في المنطقة والعالم.

ويفتتح الموسم بمعرض الأطفال "مغامرة الألعاب اللوحية" الذي ينطلق في 18 يوليو المقبل ويستمر حتى أبريل 2027، حيث يتيح للزوار الصغار استكشاف تاريخ الألعاب اللوحية ودورها في التعلم والتواصل الاجتماعي عبر العصور والثقافات المختلفة.

كما يستضيف المتحف معرض "توابل وعجائب: رحلات عبر المحيط الهندي" خلال الفترة من 14 أكتوبر 2026 إلى 14 فبراير 2027، بالتعاون مع المتحف الوطني للفنون الآسيوية – غيميه في فرنسا مستعرضاً أكثر من ألف عام من التبادل التجاري والثقافي الذي ربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا عبر طرق الملاحة البحرية.

ويتضمن الموسم كذلك النسخة السادسة من معرض "فن الحين 2026" تحت عنوان "روافد" الذي يقام من 11 نوفمبر 2026 إلى 28 فبراير 2027، بالتزامن مع جائزة ريتشارد ميل للفنون حيث يسلط الضوء على أعمال فنانين معاصرين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والهند، ويستكشف تأثير مسارات التاريخ والهجرة والتبادل الثقافي في تشكيل الهويات والمجتمعات.

ويختتم اللوفر أبوظبي موسمه بمعرض "إرث حيّ: نحمي التراث لنزرع الأمل" الذي يقام من 25 نوفمبر 2026 إلى 25 أبريل 2027 بالشراكة مع مؤسسة ألِف "التحالف الدولي لحماية التراث" ويروي قصص أفراد ومجتمعات يعملون في مناطق مختلفة من العالم على حماية تراثهم الثقافي وترميمه وصونه للأجيال المقبلة.

وقال الدكتور غيليم أندريه مدير إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في اللوفر أبوظبي إن برنامج الموسم 2026-2027 يقدم رؤية معمقة لتاريخ التنوع والتبادل الحضاري مشيراً إلى أن المعارض تسلط الضوء على الروابط الإنسانية المشتركة التي أسهمت في تشكيل العالم المعاصر وتدعو الزوار من مختلف الأعمار إلى استكشاف أهمية التراث والفنون والإبداع الإنساني.

وأكدت لمياء النعيمي مدير إدارة التطوير والتسويق والاتصال أن الموسم الجديد يعكس دور اللوفر أبوظبي منصةً عالمية للحوار الثقافي والتبادل المعرفي ويجسد طموح أبوظبي في تعزيز الإبداع وبناء منظومة ثقافية عالمية مترابطة.