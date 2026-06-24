الهيئة الوطنية للإعلام تنظم في رأس الخيمة جلسة رئيسية ضمن الحملة الوطنية للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي

رأس الخيمة في 24 يونيو / وام / استضافت إمارة رأس الخيمة اليوم جلسة رئيسية ضمن الحملة الوطنية للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي في دولة الإمارات 2026، التي تنظمها الهيئة الوطنية للإعلام، بهدف تعزيز الوعي بالمعايير العشرين للمحتوى الإعلامي المهني والمسؤول، وتمكين الإعلاميين والمبدعين وصنّاع المحتوى في دولة الإمارات من إنتاج محتوى إعلامي وإبداعي ورقمي موثوق، يعكس الهوية والقيم الإماراتية، ويحافظ على التلاحم المجتمعي، ويواكب التطورات المتسارعة في قطاع الإعلام.

وركزت الجلسة، التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة في منتجع وسبا دبل تري باي هيلتون جزيرة المرجان، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والإعلاميين والمؤثرين والطلبة والمهتمين من مختلف التخصصات، على أهمية معايير المحتوى الإعلامي بوصفها إطاراً تنظيمياً واضحاً يعزز نمو القطاع الإعلامي، ويرسخ الممارسات المهنية المسؤولة، ويدعم إنتاج محتوى يراعي القيم المجتمعية ويحترم التشريعات الوطنية.

وأكدت سعادة ميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في الهيئة الوطنية للإعلام خلال كلمتها الرئيسية، أن دولة الإمارات تبنت خلال السنوات الأخيرة نهجاً تشريعياً متكاملاً لتطوير قطاع الإعلام، يقوم على تحديث الأطر القانونية والتنظيمية بما يواكب التحولات المتسارعة في الإعلام الرقمي والتقنيات الحديثة، ويوفر بيئة واضحة ومستقرة تدعم النمو والاستثمار والإبداع المسؤول.

وأوضحت أن المنظومة التشريعية الجديدة للإعلام تمثل نقلة نوعية في تنظيم القطاع، حيث أرست إطاراً شاملاً يغطي مختلف الأنشطة الإعلامية التقليدية والرقمية، بما يعزز تنافسية الدولة ويضمن مواكبة المتغيرات العالمية في صناعة الإعلام.

وأضافت أن التشريعات والسياسات الإعلامية في دولة الإمارات تستهدف توفير قواعد واضحة تعزز الثقة والشفافية وتحمي حقوق الأفراد والمجتمع، وتدعم إنتاج محتوى مهني يعكس قيم الدولة وهويتها ويواكب أفضل الممارسات الدولية.

وأشارت سعادتها إلى أن معايير المحتوى الإعلامي تشكل أحد أهم أدوات هذه المنظومة التنظيمية، إذ تتضمن 20 معياراً تغطي مختلف جوانب المحتوى الإعلامي، بهدف تعزيز المسؤولية المهنية، وصون الهوية الوطنية، وحماية الخصوصية والتماسك المجتمعي، وترسيخ بيئة إعلامية آمنة ومحفزة للإبداع.

وأكدت أن الحملة الوطنية للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي، التي تنظمها الهيئة في مختلف إمارات الدولة، تأتي لتعزيز الوعي بهذه المعايير وترسيخ الشراكة مع الإعلاميين والمبدعين وصناع المحتوى والمؤسسات الإعلامية والأكاديمية، بما يسهم في تطوير محتوى إماراتي يعبر عن قيم المجتمع، ويروي قصة نجاح الدولة بلغة عصرية وأدوات مبتكرة، ويعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للإعلام وصناعة المحتوى.

كما لفتت لدور الأطر التنظيمية الواضحة والمتقدمة، التي جاءت كثمرة لحوارات بنّاءة وموسّعة مع صنّاع الإعلام محلياً وعالمياً، في بناء بيئة إعلامية مرنة ومحفّزة وجاذبة في دولة الإمارات تحتضن المواهب الوطنية وتفتح أبواب الاستثمارات النوعية في الإعلام وتشجع إنتاج محتوى محلي عالي الجودة.

وأكدت سعادة هبة فطاني، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، أن دولة الإمارات مستمرة في تعزيز مكانتها وجهة لصنّاع المحتوى وروّاد الابتكار الإعلامي والمؤثرين من مختلف أنحاء العالم، بفضل الاستراتيجيات الواضحة التي تضعها المؤسسات الوطنية لتعزيز مساهمة الإعلام وصناعة المحتوى الإبداعي، كالهيئة الوطنية للإعلام.

وأشادت سعادتها بالحملة الوطنية التي تنظمها الهيئة الوطنية للإعلام بالتعاون مع المكاتب الإعلامية في مختلف إمارات، لما لهما من دور محوري في تعريف المبدعين من الدولة وكافة أنحاء العالم بمنظومة المعايير الإعلامية التي تحترم القيم الإماراتية والإنسانية وتلبي متطلبات أفضل الممارسات والمقاييس المتقدمة والمتكاملة والشفافة التي تقدمها الدولة لصنّاع المحتوى والإعلاميين والمؤثرين، للاستفادة على أكمل وجه من الفرص النوعية والأدوات المتطورة والتقنيات المتقدمة والبيئات المحفزة والداعمة لهم في دولة الإمارات، كما هو الحال مع منطقة راكز الإعلامية في رأس الخيمة التي توفر للمبدعين والشركات الإعلامية مناخاً نوعياً لتأسيس وتوسيع المشروعات الإعلامية والإبداعية حاضراً ومستقبلاً في الإمارة ودولة الإمارات.