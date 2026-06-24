تزامنا مع "عام الأسرة".. شرطة رأس الخيمة تنظم جلسة حوارية للوقاية من أضرار المخدرات

رأس الخيمة في 24 يونيو / وام / نظمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، تحت رعاية الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، جلسة حوارية بعنوان "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، بهدف تسليط الضوء على أضرار تعاطي المخدرات والإدمان، واستعراض أساليب الوقاية الفاعلة من المؤثرات العقلية، وذلك بالتزامن مع مبادرات "عام الأسرة 2026".

وشهدت الجلسة، التي استضافها طارق بن يهمور الحبسي، حضور العميد إبراهيم جاسم الطنيجي، مدير إدارة مكافحة المخدرات برأس الخيمة، إلى جانب ممثلين عن دائرة الموارد البشرية بحكومة رأس الخيمة.

وأكدت الجلسة الحوارية على الأهمية القصوى لتمكين الأسرة من أداء دورها الوقائي في الاكتشاف والتدخل المبكرين، لحماية الشباب والمجتمع ككل من مخاطر آفة تعاطي المؤثرات العقلية والحد منها، بما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة واستقرار المجتمع. وركزت النقاشات على ضرورة ترسيخ دور القدوة الإيجابية لتحصين الشباب ضد السلوكيات السلبية والآفات المجتمعية المختلفة.

كما شددت الجلسة على تكثيف التوعية بمخاطر التعاطي، وأهمية الإبلاغ المبكر عن الحالات، مؤكدة على حتمية التدخل السريع لطلب العلاج كخطوة حاسمة لتلافي مخاطر تفاقم الإدمان، ومنع هدر الأرواح، وضمان توفير بيئة آمنة وداعمة للشباب.